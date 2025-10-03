Zranený brankár Alisson Becker vynechá aj reprezentačnú akciu a tréner Slot netuší, či sa vráti po pauze

Anglický futbalový klub FC Liverpool prišiel o brazílskeho brankára Alissona Beckera pre víkendový duel Premier League proti FC Chelsea, keďže sa zranil v utorok v súboji Ligy majstrov na pôde tureckého tímu Galatasaray Istanbul.
Tridsaťtriročný gólman si poranil zadný stehenný sval a vynechá aj októbrový asociačný termín vyhradený pre potreby reprezentačných výberov. V piatok to potvrdil tréner „The Reds“ Arne Slot.
„Alisson nebude súčasťou zajtrajšieho zápasu a necestuje ani na reprezentačný zraz Brazílie. Bolo by prekvapením, keby bol pripravený na prvý zápas po prestávke, no potom sa môže jeho návrat zrýchliť alebo spomaliť,“ povedal Slot.
Holandský kouč vyjadril plnú dôveru v náhradníka Giorgiho Mamardašviliho, ktorý by mal v sobotu na Stamford Bridge debutovať v Premier League.
FC Liverpool, ktorý začal sezónu siedmimi víťazstvami v rade, zaznamenal dve prehry v rade a čelí kritike za nepresvedčivé výkony. „Musíme sa zlepšiť, najmä v ofenzíve, kde už nestrieľame toľko gólov z hry ako na začiatku minulej sezóny,“ povedal Slot o poklese formy Mohameda Salaha, ktorý v Istanbule nebol v základnej zostave.
Kormidelník tímu z Anfieldu tiež upozornil na problémy v defenzíve, vyčnieva najmä slabá forma francúzskeho stopéra Ibrahimu Konatého.
„V posledných dvoch zápasoch sme urobili niekoľko chýb, nielen on, ale aj ďalší hráči,“ dodal Slot a potvrdil, že útočník Hugo Ekitike, ktorý sa zranil v druhom polčase v Turecku, trénoval v piatok a jeho stav bude pred zápasom s Chelsea vyhodnotený.