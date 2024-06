Eurovoľby by podľa posledného prieskumu vyhral Smer, s progresívcami by získal rovnaký počet kresiel

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by vyhrala strana Smer-SD so ziskom 24,6 percenta hlasov pred hnutím Progresívne Slovensko (PS), ktoré by dostalo 21,9 percenta hlasov.

Vyplýva to z výsledkom posledného prieskumu od spoločnosti Ipsos pre Denník N pred eurovoľbami, ktoré sa na Slovensku uskutočnia už v sobotu 8. júna. Hlas-SD by skončil tretí so ziskom 11,2 percenta hlasov. Tento prieskum robil Ipsos od 30. mája do 4. júna na vzorke 1 225 respondentov.

Smer aj PS by mali štyri mandáty

Podľa výsledkov prieskumu by tak strana Smer-SD aj hnutie PS získali zhodne po štyri mandáty v EP. Stranu Hlas-SD by zastupovali dvaja europoslanci.

Hnutie Republika chce voliť 8,7 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie 6,3 percenta a stranu Sloboda a Solidarita 5,7 percenta voličov na Slovensku.

Kto by skončil pod čiarou?

Do EP by sa pravdepodobne dostali aj Demokrati so ziskom 5,2 percenta a s 5,1 percentami aj Maďarská aliancia. Tieto strany by tak získali po jednom mandáte v EP.

Pod čiarou podľa prieskumu zostalo Hnutie Slovensko v koalícii so stranou Za ľudí, ktoré by získalo 4,4 percenta hlasov voličov. Vládnej Slovenskej národnej strane v prieskume dalo hlas 3,2 percenta respondentov.