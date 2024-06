Republika vo veľkom zbiera voličov Smeru, Hlasu aj SNS. Kto môže v eurovoľbách najviac stratiť?

Vo voľbách vo Európskeho parlamentu (EP) hrozí najväčší odliv voličstva hnutiu Slovensko a Slovenskej národnej strane (SNS). Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry SCIO, ktorý vykonali od 24. mája do 2. júna, a to telefonicky. Na prieskume sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 1 000 respondentov.

Z porovnania odpovedí o tom, koho účastníci prieskumu volili v parlamentných voľbách v septembri 2023 a koho chcú voliť vo voľbách do EP, vyplynulo, že 40 percent elektorátu SNS má v úmysle voliť Smer-SD, ďalších 20 percent plánuje dať svoj hlas hnutiu Republika a 20 percent sa chystá opätovne voliť národniarov.

Päť percent nechcelo uviesť, koho budú voliť

Desať percent voličov SNS z parlamentných volieb chce v eurovoľbách voliť Hlas-SD a päť percent respondentov uviedlo iné politické subjekty. Päť percent nechcelo uviesť, koho bude voliť.

Podobne je na tom aj hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO), ktoré plánuje voliť 42 percent jeho voličov z parlamentných volieb. Vyše polovica jeho elektorátu má však v úmysle voliť iné politické subjekty.

Hnutie Republika zbiera voličov

Viac než 26 percent z nich chce dať vo voľbách do EP hlas hnutiu Progresívne Slovensko, 21 percent chce voliť Slobodu a Solidaritu, a viac než desať percent má v pláne hlasovať za stranu Demokrati.

„Opačnej situácii čelí hnutie Republika, ktoré okrem svojich vlastných voličov z volieb do NR SR, ktorých má najvernejších zo všetkých politických strán, zbiera vo veľkom aj voličov Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. To jeho preferencie oproti výsledku vo voľbách do NR SR takmer zdvojnásobuje,” vraví zakladateľ a hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

Ako by hlasovali voliči Hnutia Slovensko. Zdroj: SCIO.

Doplnil, že verný elektorát má aj hnutie Progresívne Slovensko, ktoré plánuje voliť 91 percent voličov, ktorí ho volili aj v septembri. Okrem toho získava aj nových voličov, napríklad tých, ktorí vo voľbách do NR SR nevolili, teda i prvovoličov.