Kremeľ ocenil najnovšiu stratégiu národnej bezpečnosti Donalda Trumpa, označujúc ju za povzbudzujúcu zmenu politiky, ktorá do veľkej miery korešponduje s ruským pohľadom. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova „úpravy, ktoré vidíme, zodpovedajú v mnohých ohľadoch našej vízii“.
Peskov uvítal signály, že Trumpova administratíva je „za dialóg a budovanie dobrých vzťahov“. Referuje o tom web The Guardian.
Tieto vyjadrenia prišli v čase, keď sa snahy Bieleho domu o dosiahnutie mierovej dohody na Ukrajine dostávajú do kľúčovej fázy. Americkí predstavitelia tvrdia, že sú v záverečnej fáze dosiahnutia dohody, no zatiaľ nie je jasné, či Ukrajina alebo Rusko sú ochotné podpísať rámcovú dohodu vypracovanú Trumpovými vyjednávačmi.
Zásadný telefonát
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretne v Británii s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Zelenskyj predtým vyzýval európskych spojencov na podporu v momentoch, keď Biely dom tlačil Ukrajinu k územným ústupkom. Kľúčovou otázkou pre Kyjev sú bezpečnostné záruky, ktoré by Ukrajina dostala, ak by súhlasila s tým, ak by sa vzdala kontroly nad časťou svojho územia.
Trumpov dedič útočí: Zelenskyj predlžuje vojnu, USA viac nebudú za hlupáka
Zelenskyj uviedol, že mal „zásadný telefonát“ s americkými predstaviteľmi po trojdňových rokovaniach s ukrajinskou delegáciou na Floride, ktoré nasledovali po návšteve Trumpových vyslancov v Moskve. Podľa zdroja hovor trval dve hodiny a bol „náročný“.
„Ukrajina je odhodlaná naďalej pracovať v dobrej viere s americkou stranou, aby skutočne dosiahla mier,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Tvrdí, že diskutovali o „kľúčových bodoch, ktoré by mohli zabezpečiť koniec krviprelievania a eliminovať hrozbu novej ruskej invázie“.
Budú na Ukrajine západní vojaci?
Nie je jasné, či USA alebo Európa sú ochotné ponúknuť bezpečnostné záruky, ktoré by skutočne odradili Rusko od ďalšej invázie, ani či by ruský vodca Vladimir Putin súhlasil s dohodou, ktorá by zahŕňala prítomnosť západných vojakov na Ukrajine.
Donald Trump kritizuje európskych lídrov, k Moskve je zmierlivý a chce zvrhnúť režim vo Venezuele
Americkí predstavitelia už viackrát tvrdili, že sú blízko udržateľnej dohode, no tieto tvrdenia sa často ukázali ako želanie skôr než realita. Trumpov vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg uviedol, že snahy administratívy ukončiť vojnu sú „v cieľovej rovinke“, pričom zostávajú dve otvorené otázky – územie a osud Záporožskej jadrovej elektrárne.