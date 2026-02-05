Eurobarometer odhalil rastúce obavy Európanov aj Slovákov, najväčšie očakávania od Únie majú mladí ľudia

Európsky prieskum odhalil rastúce obavy. Občania si želajú, aby EÚ konala jednotne a volajú po spoločných európskych krokoch. Vyplynulo to z jesenného prieskumu Eurobarometer. Občania za kľúčové priority na posilnenie EÚ na domácej a medzinárodnej úrovni považujú obranu, bezpečnosť a hospodárstvo.
Cenné členstvo
Európanov pritom najviac trápia otázky bezpečnosti, a to v súvislosti s prebiehajúcimi konfliktmi a vojnami. Intenzívne vnímajú aj spoločenské či digitálne problémy vrátane dezinformácií, ochrany údajov online či zavádzajúceho obsahu, ktorý vytvára umelá inteligencia. Európania by tak v týchto súvislostiach prijali, aby EÚ zohrávala významnejšiu úlohu ak ide o ich ochranu.
Na druhú stranu prieskum ukázal, že veľká väčšina občanov považuje členstvo v EÚ za cenné a EÚ si u občanov naďalej zachováva pozitívny obraz, a to aj napriek miernemu poklesu v priebehu posledných mesiacov. Najväčšie očakávania od EÚ majú najmä mladí ľudia a naďalej tak patria medzi jej najväčších podporovateľov. Prieskum vykonávala agentúra Verian od 6. do 30. novembra 2025 vo všetkých členských krajinách EÚ. Na prieskume sa zúčastnilo takmer 26 500 respondentov.
Obavy o bezpečnosť
Výsledky prieskumu ukázali, že sa najviac občanov obáva o bezpečnosť. V súvislosti s aktuálnymi konfliktmi sa o bezpečnosť obáva 72 percent Európanov, v súvislosti s terorizmom je to 67 percent a ďalších 66 percent uviedlo aj prírodné katastrofy v dôsledku zmeny klímy. Rovnako 66 percent európskych občanov označilo aj kybernetické útoky a 65 percent nelegálnu migráciu.
Medzi obyvateľmi Slovenska dominovali po konfliktoch v blízkosti EÚ (65 %), skutočnosť, že sa EÚ musí spoliehať pri dodávkach energií na cudzie krajiny (55 %), prírodné katastrofy, ktoré zhoršuje zmena klímy a tiež drony z krajín mimo EÚ operujúce v EÚ (52 %). Dôvodom na obavy sú podľa Európanov aj riziká súvisiace s komunikáciou. Dezinformácie uviedlo 69 percent občanov EÚ a nenávistné prejavy online či offline uviedlo 68 percent.
Globálne výzvy
Rovnako 68 percent sa obáva falošného obsahu, ktorý produkuje umelá inteligencia a tiež nedostatočnej ochrany údajov. Ohrozenie slobody prejavu vníma ako hrozbu 67 percent respondentov. Na Slovensku v tejto oblasti dominovala polarizácia spoločnosti, ktorej sa obáva 68 percent občanov. Dezinformácií sa obáva 62 percent Slovákov a 60 percent nenávistných prejavov a nedostatočnej ochrany údajov.
To, že by členské štáty mali voči týmto hrozbám postupovať jednotnejšie si myslí 89 percent Európanov. Na Slovensku si to myslí 92 percent občanov. Občania však celkovo volajú po jednotnej Európe. Prieskum hovorí o tom, že 66 percent Európanov a 71 percent Slovákov si želá, aby vzhľadom na početné výzvy EÚ zintenzívnila svoje úsilie. Prajú si aby sa EÚ podieľala na ich ochrane, čím podčiarkuje ochrannú rolu EÚ v súčasnej politickej situácii.
To, že Európa potrebuje viac prostriedkov na riešenie súčasných globálnych výziev si myslí 73 percent európskych občanov a 68 percent Slovenských. EÚ by sa podľa svojich občanov mala v rámci posilnenia svojej pozície vo svete zamerať najmä na obranu a bezpečnosť (40 %), konkurencieschopnosť, ekonomiku a priemysel (32 %) a energetickú nezávislosť (29 %). Obyvatelia Slovenska v tomto smere vnímajú za najdôležitejšie energetickú nezávislosť (40 %), konkurencieschopnosť a potravinovú bezpečnosť (37 %).
Životná úroveň
Životy občanov aj naďalej ovplyvňujú vysoké ceny. Inflácia, rastúce ceny a životné náklady sa tak opäť stali hlavnými prioritami, ktorými by sa mal podľa občanov zaoberať Európsky parlament. Na európskej úrovni to vníma ako prioritu 41 percent občanov, na Slovensku je to až 61 percent. Hospodárstvo a vytváranie pracovných miest vníma ako prioritu 35 percent Európanov a 41 percent Slovákov.
Prieskum ďalej ukázal, že väčšina opýtaných očakáva, že ich životná úroveň zostane počas nasledujúcich rokov stabilná. Avšak 28 percent z nich očakáva pokles. Ide pritom najmä o obyvateľov krajín, v ktorých je citeľná ekonomická neistota. Pokles životnej úrovne tak najviac očakávajú občania Francúzska (45 %), Belgicka a Slovenska (40 %).
Dôležitosť hodnôt
Občania v prieskume opätovne potvrdili aj dôležitosť hodnôt, na ktorých bola EÚ postavená. Hodnoty, ktoré má podľa nich Európsky parlament najviac chrániť sú mier (52 %), demokracia (35 %), sloboda prejavu (23 %), ľudské práva (22 %) a právny štát (21 %). Ak ide o celkové postoje k EÚ, tak tie aj napriek miernemu poklesu v porovnaní s májom 2025 zostávajú pozitívne. Na Slovensku vníma EÚ pozitívne 51 percent respondentov a negatívne 19 percent.
To, že je členstvo Slovenska v EÚ dobrá vec, si myslí 60 percent Slovákov. Výsledky prieskumu ukázali, že medzi najhorlivejších podporovateľov EÚ patria mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov. Pozitívny vzťah k EÚ má 58 percent z nich a 68 percent si želá, aby Európsky parlament zohrával výraznejšiu úlohu. Mladší Európania silno podporujú väčšiu jednotu medzi členskými štátmi v súčasnej situácii (90 %), viac prostriedkov pre EÚ (78 %) a silnejší hlas EÚ na medzinárodnej scéne (87 %).
Budúcnosť sveta
Z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra zároveň vyplýva, že geopolitické otrasy majú na postoje Európanov výrazný vplyv. Pokiaľ ide o budúcnosť celého sveta, pesimisticky ju vníma 52 percent Európanov a 42 percent občanov Slovenska. V súvislosti s budúcnosťou EÚ je pesimistických 39 percent európskych občanov.
Na Slovensku sa k budúcnosti EÚ stavia pesimisticky 36 percent respondentov. Ak ide o budúcnosť samotného Slovenska, tú vníma pesimisticky 42 percent Slovákov. Vyhliadky sú však svetlejšie na individuálnej úrovni. Viac ako tri štvrtiny Európanov (76 %) a až 82 percent obyvateľov Slovenska sú optimistickí, pokiaľ ide o ich vlastnú budúcnosť a budúcnosť ich rodiny.