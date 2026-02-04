Európanov znepokojujú vojny a bezpečnosť, Slováci sa obávajú aj poklesu životnej úrovne

Najnovší prieskum EurobarometraEurópskeho parlamentu (EP) ukázal, že vývoj vo svete vyvoláva medzi občanmi Európskej únie (EÚ) rastúce obavy a pesimizmus. Geopolitické otrasy majú podľa výsledkov výrazný vplyv na nálady verejnosti.
Viac ako polovica Európanov, konkrétne 52 percent, je pesimistická, pokiaľ ide o budúcnosť sveta, na Slovensku je to 42 percent. Pesimizmus prevláda aj pri hodnotení budúcnosti Únie a vlastných krajín.
Viac optimizmu
Optimistickejší sú ľudia na osobnej úrovni. Až 76 percent Európanov a 82 percent Slovákov verí v dobrú budúcnosť pre seba a svoju rodinu. Prieskum tak naznačuje rozdiel medzi obavami z globálneho vývoja a dôverou vo vlastné životné vyhliadky.
Prieskum: 60 percent Dánov považuje USA za protivníka pre hrozby anexiou Grónska
Medzi najväčšie bezpečnostné hrozby radia respondenti konflikty v blízkosti EÚ, terorizmus, kybernetické útoky z krajín mimo Únie, prírodné katastrofy súvisiace so zmenou klímy a nekontrolovanú migráciu.
Závislosť Únie
Slováci po konfliktoch zdôrazňujú najmä závislosť EÚ od dovozu energií, klimatické riziká a hrozby spojené s dronmi operujúcimi nad územím Únie. Výrazné obavy vyvolávajú aj dezinformácie, nenávistné prejavy, falošný obsah vytváraný umelou inteligenciou či nedostatočná ochrana osobných údajov. Na Slovensku dominuje strach z polarizácie spoločnosti.
Vzhľadom na tieto výzvy si občania želajú aktívnejšiu a jednotnejšiu Úniu. Dve tretiny Európanov a viac ako sedem z desiatich Slovákov očakávajú, že EÚ bude zohrávať silnejšiu ochrannú úlohu.
Väčšia jednota
Až 89 percent respondentov v EÚ a 92 percent na Slovensku podporuje väčšiu jednotu členských štátov. Väčšina zároveň súhlasí s tým, že Únia potrebuje viac finančných prostriedkov na riešenie globálnych problémov. Prioritami majú byť obrana a bezpečnosť, posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstva a energetická nezávislosť.
Ukrajinci sú čoraz skeptickejší, že sa vojna rýchlo skončí, ale sú odhodlaní pokračovať v boji za nezávislosť
„Geopolitické napätie formuje každodenný pocit bezpečnosti Európanov. Občania očakávajú, že Európska únia ich bude chrániť, bude pripravená a bude konať spoločne. Presne to musí silnejšia a sebestačná Európa priniesť. Európa je naším najsilnejším štítom,“ povedala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.
Aj Slováci sa boja
Kľúčovou témou zostávajú životné náklady. Inflácia, rast cien a celkové náklady na život sú hlavnou prioritou pre 41 percent Európanov a až 61 percent Slovákov. Pokles životnej úrovne najviac očakávajú občania Francúzska (45 percent), Belgicka a Slovenska (40 percent). Nasledujú hospodárstvo a tvorba pracovných miest. Hoci väčšina ľudí očakáva stabilnú životnú úroveň, takmer tretina predpokladá jej zhoršenie.
Postoje k členstvu v Európskej únii však zostávajú prevažne pozitívne. Úniu vníma priaznivo takmer polovica Európanov a 51 percent Slovákov. Za dobrú vec považuje členstvo svojej krajiny v EÚ 62 percent respondentov, na Slovensku 60 percent. Najsilnejšiu podporu vyjadrujú mladí ľudia, ktorí zároveň očakávajú, že Únia bude zohrávať výraznejšiu úlohu doma aj vo svete.