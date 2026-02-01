Rádio je najdôveryhodnejším typom média v Európe, podľa prieskumu dôvera v online prostredí dlhodobo klesá

Podľa celoeurópskeho prieskumu je rádio najdôveryhodnejším typom média, ako najdôveryhodnejšie je vnímané v 64 percentách európskych krajín. Dosahuje tiež najvyššiu hodnotu Net Trust Indexu, konkrétne +43 bodov, prekonáva tak televíziu, tlač aj digitálne médiá. Pozitívnu mieru dôvery má v 81 percentách sledovaných krajín.
Celoeurópsky prieskum
Vyplýva to z výsledkov celoeurópskeho prieskumu Trust in Media 2025, ktorý spracovala European Broadcasting Union. O jeho výsledkoch informovala Asociácia rádií Slovenska (ARS). Poukázala, že výsledky ukazujú aj výrazne vyššiu mieru dôvery v tradičné médiá než online formáty, rádio si podľa nej dlhodobo udržiava výnimočné postavenie a aj v európskom meradle je najdôveryhodnejším mediatypom.
Asociácia tiež uviedla, že prieskum zverejnený v septembri minulého roka vychádzal z dát štandardného Eurobarometra realizovaného v rokoch 2024 a 2025 na reprezentatívnej vzorke približne 1 000 respondentov v každej krajine v 36 európskych krajinách, vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a Spojeného kráľovstva.
Rádio dosahuje na úrovni EÚ najvyššiu hodnotu Net Trust Indexu zo všetkých typov médií, konkrétne +43 bodov, čím výrazne prekonáva televíziu, tlač aj digitálne médiá. Členovia Asociácie rádií Slovenska sú toho názoru, že dôveryhodnosť rádia nevznikla náhodne, ani zo dňa na deň, ale ide o výsledok dlhoročnej práce, rešpektovania profesionálnych štandardov a jasne nastavených pravidiel fungovania.
„Rádio pôsobí v prostredí, kde je zodpovednosť za obsah prirodzenou súčasťou každého vysielania. Každý výstup má svojho autora, redakčný proces a konkrétnu zodpovednosť. Rádio tak nie je anonymným médiom. Hlasy, ktoré poslucháči počujú každý deň, majú svoje mená, príbehy a profesionálnu históriu. Táto osobná rovina je jedným zo základov dôvery, ktorú si rádio dokázalo udržať aj v období zásadných technologických a spoločenských zmien,“ skonštatoval prezident ARS a generálny riaditeľ Bauer Media Slovakia Ivan Antala.
Zdroj informácií
Výsledky prieskumu tiež ukázali markantný rozdiel medzi tradičnými vysielanými médiami a online prostredím, kde dôvera publika dlhodobo klesá. Online médiá aj sociálne siete vykazujú výrazne negatívne hodnoty dôvery, podľa Net Trust Index majú sociálne siete až -29 bodov.
Podľa získaných dát rádio ostáva stabilným a najviac dôveryhodným zdrojom informácií európskej verejnosti. Funguje na rozdiel od značnej časti digitálneho priestoru v jasnom legislatívnom rámci a pod dohľadom regulačných orgánov, vďaka čomu je zabezpečené nielen dodržiavanie zákonných povinností, ale aj vyváženosť, vecnosť a ochrana poslucháča.
„Kým online svet čelí narastajúcej polarizácii a strate dôvery, rádio si zachováva stabilitu a predvídateľnosť. Podobné postavenie majú aj ďalšie tradičné lineárne médiá, no rádio vyniká svojou schopnosťou byť prítomné nepretržite a nenásilne. Rádio si aj v digitálnej ére dokáže udržať autoritu, spoločenskú relevanciu a silný vzťah s publikom, založený na profesionalite a dôveryhodnej regulácii,“ vysvetlil viceprezident ARS a generálny riaditeľ FUN RádiaRasťo Dutka.
Každodenný rytmus
Podľa Asociácie je jedným z kľúčových faktorov, prečo si rádio dlhodobo udržiava vysokú mieru dôvery, jeho jedinečná schopnosť byť poslucháčom nablízku a byť prirodzenou súčasťou ich každodenného rytmu. Sprevádza ich doma, na cestách aj v práci, čím vytvára kontinuitu a vzťah, ktorý sa v iných mediatypoch buduje len ťažko.
„Táto blízkosť nevzniká prostredníctvom vizuálnych skratiek ani algoritmického cielenia, ale cez hlas, jazyk a dlhodobý kontakt. Moderátori a redaktori sú známe hlasy s jasnou identitou a zodpovednosťou, ktoré poslucháči vnímajú ako dôveryhodných sprievodcov,“ uvádza Asociácia rádií Slovenska.
Člen rady ARS Andrej Brník z komunitného rádia AETTER doplnil, že táto schopnosť byť blízko ľuďom v ich bežnom živote patrí medzi najväčšie hodnoty rádia.
„Nejde len o dosah, ale o kvalitu vzťahu, ktorý sa buduje prirodzene a dlhodobo. Moderátori a redaktori sú ľudia z rovnakého kultúrneho prostredia ako ich publikum. Zdieľajú rovnaké témy, reagujú na rovnakú realitu a komunikujú jazykom, ktorý je zrozumiteľný a prirodzený. Rádio zostáva médiom, ktoré je živé, prítomné a ľudské,“ dodal. Vďaka tomu sa vytvára prostredie, v ktorom sú informácie, odporúčania aj komerčné odkazy vnímané s vyššou mierou dôvery a prirodzenosti.
„Rádio nie je médiom, ktoré útočí prebytkom obsahu, ale stabilným partnerom, ktorého prítomnosť je nenásilná, relevantná a ukotvená v kontexte každodenného života. V čase rastúcej nedôvery voči digitálnemu priestoru tak rádio zostáva médiom, ktoré spája obsah, emóciu a dôveru do jedného celku,“ uzavrel prezident ARS Ivan Antala.