EÚ: Revolučné gardy sú teroristická organizácia. Teherán označil toto rozhodnutie za strategickú chybu

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európske únie (EÚ) vo štvrtok schválili zaradenie Iránskych revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. Rozhodnutie, hoci prevažne symbolické, je reakciou na násilné potlačenie januárových protivládnych protestov a silným politickým signálom odsúdenia iránskeho režimu.
Dôležité a historické rozhodnutie
„Toto rozhodnutie už dlho meškalo,“ reagovala predsedníčkaEurópskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová. „‚Teroristický‘ je skutočne výraz, akým označíte režim, ktorý krvavo potláča protesty vlastných občanov,“ napísala na platforme X.
Teherán sa vyhráža Únii zničujúcimi dôsledkami, ak zaradí revolučné gardy medzi teroristické organizácie
Šéfka európskej diplomacieKaja Kallasová rozhodnutie ministrov zahraničných vecí privítala slovami: „Represia nemôže zostať bez odozvy. Každý režim, ktorý zabije tisíce vlastných ľudí, pracuje na svojom zániku.“
Zaradenie revolučných gárd medzi teroristické organizácie ocenil aj izraelský minister zahraničných vecíGideon Saar, ktorý rozhodnutie EÚ označil za „dôležité a historické“. „Legitimita tohto vražedného a represívneho režimu dnes dostala tvrdú ranu,“ komentoval na sociálnych sieťach.
Zmrazený majetok
Predstavitelia EÚ tiež rozhodli o zákaze víz a zmrazení majetku 21 štátnych subjektov a iránskych predstaviteľov vrátane ministra vnútra, generálneho prokurátora a regionálnych veliteľov revolučných gárd.
EÚ pripravuje sankcie voči predstaviteľom iránskych revolučných gárd
Na gardy a ich najvyšších veliteľov sa už vzťahujú európske sankcie, preto ich zaradenie na zoznam bude mať len malý praktický dopad. Rozhodnutie napriek tomu vyvolalo ostrú reakciu iránskych predstaviteľov.
Strategická chyba hnaná zlosťou
Minister zahraničných vecíAbbás Araghčí ho označil za „zásadnú strategickú chybu“. „Viacero krajín sa v tejto chvíli snaží zabrániť vypuknutiu otvorenej vojny v našom regióne. Európa namiesto toho dúcha do plameňov,“ napísal na mikroblogovacej sieti X. Režim v Teheráne momentálne čelím vojenským hrozbám USA, ktoré do oblasti presunuli svoju údernú námornú skupinu.
Turecko chce sprostredkovať rokovania medzi USA a Iránom, posilňuje ochranu hraníc, ak by zlyhali
Podľa iránskych ozbrojených síl Únia nezodpovedné rozhodnutie, ku ktorému ju poháňala zlosť. „Nelogický, nezodpovedný a zlobou vedený krok Európskej únie bol nepochybne prijatý v slepej poslušnosti voči hegemonickým a antihumánnym politikám Spojených štátov a sionistického (izraelského) režimu,“ uviedol vo vyhlásení generálny štáb, ktoré citovala štátna agentúra IRNA.