EÚ pripravuje sankcie voči vysokopostaveným členom Zboru islamských revolučných gárd

Európska únia pripravuje sankcie voči vysokopostaveným členom Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Blok tak reaguje na násilné potlačenie protivládnych protestov, pri ktorých zomreli tisíce demonštrantov. Oznámili to v utorok európski diplomati.
Očakáva sa, že ministri zahraničných vecí EÚ na štvrtkovom stretnutí oznámia zmrazenie majetku a zákaz vydávania víz pre 21 osôb a subjektov vrátane vysokopostavených členov IRGC. Veľvyslanci EÚ by mali rozhodnutie schváliť už v stredu, ešte pred jeho formálnym prijatím.
Ministri majú na štvrtkovom rokovaní schváliť aj sankcie voči ďalším desiatim osobám a subjektom pre iránske dodávky dronov a rakiet Rusku, ktoré Kremeľ používa na útoky proti Ukrajine.
Ľudskoprávna organizácia potvrdila 5 848 úmrtí počas protestov v Iráne
Nové sankcie prichádzajú v čase, keď rastú výzvy, aby EÚ IRGC formálne zaradila na zoznam teroristických organizácií, pričom Taliansko túto iniciatívu podporuje.
Blok už v minulosti uvalil sankcie na predstaviteľov iránskeho režimu a IRGC za násilné potláčanie predchádzajúcich protestov a za podporu ruskej vojny proti Ukrajine.
Ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA potvrdila 5 848 úmrtí počas protestov v Iráne. Televízia Iran International, ktorá sídli mimo Iránu, cez víkend uviedla, že bezpečnostné sily počas dvoch dní, a to 8. a 9. januára, zabili viac ako 36 500 Iráncov. Odvolala sa pritom na správy, dokumenty a zdroje. Správu sa bezprostredne nepodarilo nezávisle overiť.