Teherán sa vyhráža Únii zničujúcimi dôsledkami, ak zaradí revolučné gardy medzi teroristické organizácie

Irán v utorok varoval Európsku úniu (EÚ) pred „zničujúcimi následkami“, ak zaradí jeho revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií, informovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
V reakcii na oznámenie talianskeho ministra zahraničiaAntonia Tajaniho, že takýto návrh predloží na zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktoré sa má konať tento týždeň v Bruseli, si Teherán predvolal talianskeho veľvyslanca Paola Amadeiho a označil Tajaniho vyjadrenia za „nezodpovedné“.
EÚ pripravuje sankcie voči predstaviteľom iránskych revolučných gárd
Ako informovala IRNA, iránske ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že zaradenie gárd medzi teroristické organizácie by malo „zničujúce následky“. Zároveň vyzvalo Rím, aby „svoj pomýlený postoj k Iránu prehodnotil“.
Tajani v pondelok oznámil, že návrh predloží „v koordinácii s ďalšími partnermi“ ako odpoveď na brutálne potlačenie protivládnych protestov iránskym režimom. Podľa miestnych úradov pri nich zomrelo najmenej 3 117 osôb. Zahraničné ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že sa im podarilo overiť viac než 6-tisíc zabití vládnymi bezpečnostnými silami.