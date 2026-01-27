Teherán sa vyhráža Únii zničujúcimi dôsledkami, ak zaradí revolučné gardy medzi teroristické organizácie

Iránsky režim zároveň vyzval Rím, aby prehodnotil svoj „pomýlený postoj“ k Iránu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Italy Iran Protest
Protest na podporu iránskych demonštrantov 13. januára 2026 v talianskom Miláne. Foto: Archívne, AP Photo/Luca Bruno
Irán v utorok varoval Európsku úniu (EÚ) pred  „zničujúcimi následkami“, ak zaradí jeho revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií, informovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA.

V reakcii na oznámenie talianskeho ministra zahraničiaAntonia Tajaniho, že takýto návrh predloží na zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktoré sa má konať tento týždeň v Bruseli, si Teherán predvolal talianskeho veľvyslanca Paola Amadeiho a označil Tajaniho vyjadrenia za „nezodpovedné“.

Ako informovala IRNA, iránske ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že zaradenie gárd medzi teroristické organizácie by malo „zničujúce následky“. Zároveň vyzvalo Rím, aby „svoj pomýlený postoj k Iránu prehodnotil“.

Tajani v pondelok oznámil, že návrh predloží „v koordinácii s ďalšími partnermi“  ako odpoveď na brutálne potlačenie protivládnych protestov iránskym režimom. Podľa miestnych úradov pri nich zomrelo najmenej 3 117 osôb. Zahraničné ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že sa im podarilo overiť viac než 6-tisíc zabití vládnymi bezpečnostnými silami.

