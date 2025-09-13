EÚ posilňuje svoju obranyschopnosť, europoslankyňa Yar bude hlavnou vyjednávačkou európskej legislatívy

Slovenská europoslankyňa Lucia Yar (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu) bude zastupovať Európsky parlament ako hlavná vyjednávačka takzvaného Obranného omnibusu. Ako informovalo hnutie Progresívne Slovensko, cieľom tejto legislatívy je zjednodušenie pravidiel pre firmy v obrannom priemysle, a tiež nastavenie jasných podmienok pre ich európske financovanie.
Príležitosť pre malé firmy
„Nové európske pravidlá zrýchlia povoľovacie procesy a otvoria dvere obranného priemyslu aj menším firmám a inováciám, ktoré v súčasnosti prichádzajú kvôli byrokracii o reálne príležitosti,” vysvetľuje Yar. Doplnila, že na Slovensku je viacero takýchto menších firiem, tie podľa nej ale často nemajú rovnaké príležitosti ako veľké koncerny.
I to je dôvod, prečo sa na ne chce pri tvorbe legislatívy zamerať. Nové pravidlá by mali priniesť menej byrokracie, harmonizáciu pravidiel, a tiež zabrániť presunu investícií a kontraktov mimo Európskej únie (EÚ), kvôli komplikovaným povoleniam. Hnutie PS uviedlo, že pôjde o jeden z najdôležitejších eurozákonov v aktuálnom volebnom období.
Testovanie Európy
„Devätnásť ruských dronov nad Poľskom je jasné testovanie obrany v Európe – aj preto potrebujeme silnejšiu a rýchlejšie reagujúcu európsku obranu. A budem trvať aj na tom, aby boli nastavené jasné kontrolné mechanizmy. Európa ide do vlastnej obrany investovať miliardy, a preto nesmieme dovoliť, aby boli obranné zákazky doménou schránkových firiem či kamarátskych vzťahov oligarchov s politikmi,” uviedla Yar.
Medzi hlavné body tejto legislatívy patrí zavedenie jednotného kontaktného miesta (tzv. single point of contact) v každom členskom štáte EÚ. Tieto kontaktné miesta budú zodpovedné za povoľovanie obranných projektov. Taktiež by sa mali skrátiť povoľovacie procesy, ak napríklad slovenský úrad nerozhodne v lehote 60 dní, povolenie by sa automaticky malo považovať za udelené.
Výhoda Slovenska
Yar pôsobí aj ako tieňová spravodajkyňa k revízii smernice o transferoch obranných výrobkov, ktorá tiež patrí k legislatívnemu balíku Omnibus. „Táto novela rozširuje výnimky z povinných povolení, napríklad pre priemyselné partnerstvá alebo v prípade urgentných krízových situácií,” priblížila.
„Obracajú sa na nás slovenské firmy, ktoré kvôli byrokracii prichádzajú o príležitosti doma aj v zahraničí. S funkčným jednotným trhom a rastom priemyslu príde aj nárast počtu pracovných miest. Slovensko má v tejto oblasti nielen historickú výhodu, ale aj výhodu v infraštruktúre vybudovanej okolo automobilového priemyslu. Naša vláda však bude musieť konečne pristúpiť k otázkam bezpečnosti konštruktívne a s víziou,” dodala. Rokovania vo výbore SEDE by sa na technickej úrovni mali začať na jeseň, predpokladá sa, že legislatívu by mohol europarlament schváliť v pléne na sklonku tohto roka, prípadne na začiatku roka 2026.