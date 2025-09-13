V prípade provokácií je Litva pripravená zavrieť hranice s Bieloruskom

Litva je pripravená okamžite uzavrieť hranice s Bieloruskom v prípade provokácie, povedal litovský minister vnútra Vladislav Kondratovič. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Vyhlásenie ministra prišlo po tom, ako Rusko narušilo poľský vzdušný priestor 19 dronmi. Kondratovič pre rozhlasovú stanicu LRT povedal, že Litva síce ponechá hranice s Bieloruskom zatiaľ otvorené, ale Štátna pohraničná stráž má právomoc ich uzavrieť na neurčito, ak bude akýmkoľvek spôsobom vyprovokovaná.
Litva v súčasnosti ponecháva hranice otvorené z obáv o občanov Európskej únie, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, povedal Kondratovič.
Poľsko v piatok dočasne uzavrelo všetky svoje hraničné priechody s Bieloruskom, keďže sa začalo rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ. Rozhodnutie o uzavretí hraníc bolo prijaté ešte pred vpádom ruských dronov.