Emócie a urážky v priamom prenose: Hlina prezradil, ako sa vyspal po ostrej hádke s Bartekom - VIDEO

Video, ktoré zachytáva ostrú výmenu názorov medzi poslancami Alojzom Hlinom (SaS) a Michalom Bartekom (Hlas-SD) v živom vysielaní STVR sa stalo okamžite virálnym na sociálnej sieti.
Hádka medzi poslancami parlamentu sa spustila v utorkovej relácii Komentáre dňa pri téme konsolidácie. Alojz Hlina veľmi emotívne vyčítal vláde, že vyrába ďalšie dlhy a nedarí sa jej znížiť deficit.
„Nastavili sme výdaje štátu na to, na čo nemáme. My nemáme na to. Tá ekonomika nemá na to,“ prízvukoval Hlina, ktorý nešetril kritikou na adresu vládnej koalície.
Ostrý politický duel
Poslanec Hlasu-SD Michal Bartek na opozičného kolegu zareagoval slovami, že Slovensko nie je jediná krajina, ktorá musí konsolidovať. „Vy tu vytvárate Armageddon, ako keby tu nič nefungovalo. Nemocnice, ktoré rastú ako huby po daždi sú realita. Francúzsko musí konsolidovať na úrovni 40 miliárd, šiesta vláda tam padla, tak vy nerozprávajte, že Slovensko je nejaká krajina, kde nič nefunguje, pretože to nie je pravda,“ uviedol Bartek.
Poslanec Hlasu následne vyčítal Hlinovi, že opozícia straší ľudí a vykresľuje túto vládu len v negatívnom svetle. „To je presne tá vaša malosť a nihilizmus opozície, ktorá len straší, že tu nič nejde. Pán Hlina, keď vám to tu tak vadí, tak sa zoberte a choďte preč,“ vyzval Bartek svojho opozičného kolegu.
Hlina sa po týchto výrokoch poriadne rozčúlil a poslancovi Hlasu adresoval ostré slová. „Vy mňa neposielajte preč. Počúvajte, taký sopliak ako vy, 26-ročný sopliak, ma nebude posielať preč z tejto krajiny, rozumiete?!“ kričal emotívne na Barteka.
„Toto si nedovoľujte, mňa nikde neposielajte, ja tu zostanem, garantujem, do poslednej chvíle tu zostanem,“ pokračoval Hlina ďalej. Následne sa obaja poslanci začali niekoľko minút hádať a prekrikovať a ani moderátorovi relácie sa nepodarilo situáciu v štúdiu upokojiť.
Hlina sa vyspal dobre
Poslanca Alojza Hlinu sme sa v stredu ráno v parlamente pýtali, ako sa vyspal po ostrej slovnej prestrelke s Bartekom. „Ja som sa vyspal dobre, ja chvalabohu dobre spím,“ reagoval na našu otázku.
„Pán Bartek si musí niektoré veci uvedomiť. Tuná Kaliňák s Blahom sa vyhrážajú Volkswagenu, že ho budú arbitrovať, podpredseda vlády Taraba sa posmieva ľuďom, ktorí tvoria HDP tejto krajiny….,“ pokračoval ďalej Hlina.
„Mňa nejaký Bartek, 26-ročný, nič v zlom, ale ma nebude posielať preč. Prečo by som ja mal odchádzať preč, a už vôbec nie, keď ma bude posielať nejaký smerák alebo hlasák,“ zopakoval opozičný poslanec.
Byť iniciatívnym nestačí
Hlinu sme sa tiež pýtali, či to nebude ďalej polarizovať spoločnosť, keď ľudia vidia, že sa politici takto hádajú pred kamerami a nevedia si veci medzi sebou diplomaticky vykomunikovať.
„Čo na tom máte mať diplomatické? Ja som hovoril, odtiaľ-potiaľ. Pán Bartek chodí po diskusiách, tára, ide mu tá kadencia, naučil sa chlapec, iniciatívny je, ale tá iniciatíva nestačí a pán kolega by si mal ešte niektoré veci nabrať,“ myslí si Hlina.
„Ja mu to prajem, však ešte je mladý, nech sa naučí, ale on mňa poúčať nebude,“ uzavrel Hlina, ktorý prezradil, že aj napriek ostrej hádke nemali problém si po relácii s Bartekom podať ruky.