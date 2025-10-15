Muž s valaškou od Demokratov opäť provokuje: Jeho snom bolo vidieť Fica v policajnom aute - FOTO

Člen opozičnej strany Demokrati, Peter Laťák známy aj ako muž s valaškou zverejnil ďalší kontroverzný príspevok na sociálnej sieti.
Oravský aktivista Laťák sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal videom, v ktorom oblečený v kroji a s valaškou v ruke hovoril o „poslednom klinci do rakvy Roberta Fica“. Pre svoje vyhlásenia bol následne obvinený pre podnecovanie, no potom mu obvinenie v celom rozsahu zrušili.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď sa muža s valaškou opakovane zastal. „Peter Laťák je normálny chlap z Oravy, má 48 rokov, je ženatý, je mimoriadne aktívny z hľadiska humanitárnej pomoci, je to bývalý starosta, má dve vysoké školy. Je to aktivista, ktorému extrémne záleží na budúcnosti Slovenska,“ vyhlásil toho času exminister obrany s tým, že Laťáka šikanujú pre jeho politický názor.
Fico v policajnom aute
Laťák je naďalej aktívny na sociálnej sieti a pravidelne komentuje domácu politiku. Zverejňuje videá na adresu predsedu vlády a lídra Smeru-SDRoberta Fica, v ktorých nešetrí ostrou kritikou.
Aktuálne vyrukoval s príspevkom, na ktorom vidno fotografiu Roberta Fica ako sedí v policajnom aute. Záber pochádza z decembra 2021, kedy bol šéf Smeru zadržaný políciou v súvislosti s organizovaním autoprotestu. Laťák k fotografii Fica v policajnom aute pripísal slová: I had a dream.