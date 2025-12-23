Lobotka vyhral s Neapolom Superpohár. Napodobnil úspech Hamšíka spred 11 rokov

„Chlapci si zaslúžia gratuláciu,“ povedal tréner Neapola Antonio Conte pre Sport Mediaset.
Saudi Italy Soccer Super Cup
Stanislav Lobotka z Neapola (vľavo) a Jens Odgaard z Bologne súperia o loptu počas finálového zápasu talianskeho Superpohára medzi Neapolom a Bolognou v Saudskej Arábii v pondelok 22. decembra 2025. Foto: SITA/AP
Stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie Stanislav Lobotka pridal do svojej zbierky štvrtú trofej v rámci doterajšieho pôsobenia v talianskom klube SSC Neapol. Úradujúci šampión Serie A zvíťazil v pondelňajšom finále tamojšieho Superpohára nad Bolognou 2:0 a priamo na trávniku bol pri tom i Lobotka.

Postavou finálového duelu v saudskoarabskej Džidde bol však jeho brazílsky spoluhráč David Neres, ktorý strelil obidva góly Neapolčanov a klub spod Vezuva tak získal domáci Superpohár po tretí raz v histórii.

Predtým sa to „partenopei“ podarilo v roku 1990, keď s kapitánom Diegom Maradonom v zostave rozdrvili Juventus Turín 5:1. Druhý úspech Neapola v Superpohári sa zrodil v roku 2014. Kapitánom SSC bol vtedy Marek Hamšík a Neapol po remíze 2:2 v riadnom hracom čase zdolal Juventus v jedenástkovom rozstrele, keď rozhodla až deviata séria.

„Chlapci si zaslúžia gratuláciu,“ povedal tréner Neapola Antonio Conte pre Sport Mediaset. „Ukázali, ako veľmi si túto trofej pre fanúšikov želajú, a teraz s novou trofejou vo vitríne budeme mať aj skvelú vianočnú oslavu.“

Tradične v Talianskom superpohári účinkujú šampióni Serie A a Talianskeho pohára, ale od roku 2023 sa o trofej bojuje v štvorčlennom formáte aj s neúspešným finalistom pohára a druhým tímom ligovej súťaže v uplynulom ročníku. V takejto podobe sa Taliansky superpohár má konať v Saudskej Arábii do roku 2029.

