EHF EURO 2026 v Bratislave: Slovensko sa pripravuje na veľký hádzanársky sviatok

O rok, 4. decembra 2026, sa Bratislava stane centrom európskej hádzanej. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa začne jeden zo skupinových turnajov Majstrovstiev Európy v hádzanej žien EHF EURO 2026, prvýkrát v histórii rozdelený medzi päť krajín. Okrem Slovenska sa bude hrať aj v Česku, Turecku, Poľsku a Rumunsku. Slovenské fanúšičky a fanúšikovia tak budú mať jedinečnú príležitosť zažiť atmosféru šampionátu naživo a podporiť domáci tím priamo z tribún.
Najväčšie hádzanárske podujatie v histórii Slovenska
Organizátori nešetria ambíciami. Prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša pripomenul, že takýto športový formát na Slovensku ešte nemal obdobu: „Historicky sa na Slovensku ešte nekonalo podujatie takéhoto formátu. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou tohto projektu a ukázať Slovensko a Bratislavu v tom najlepšom svetle.“ Zároveň zdôraznil dôležitú podporu rezortu cestovného ruchu a športu, s ktorým organizátori úzko spolupracujú.
Bratislava bude jedným zo šiestich dejísk, pričom slovenská reprezentácia odohrá svoje zápasy 4., 6. a 8. decembra 2026. Súperov Slovensko spozná po žrebe v apríli v Katoviciach. Vzhľadom na postavenie v druhom koši sa v Bratislave môže predstaviť niektorý z gigantov európskej hádzanej – napríklad Nórsko, Dánsko či Francúzsko.
Slovenské hádzanárky si dvakrát zmerajú sily s účastníčkami MS z Ázie. Podľa trénera Beňadika pomýšľajú na víťazstvá
Organizácia vo viacerých krajinách je výzva, ale aj príležitosť
Organizačný výbor už pracuje naplno. Šéf tímu Ivan Sabovík priznal, že koordinácia piatich krajín je obrovský logistický projekt, no podľa neho prebieha mimoriadne profesionálne: „Organizácia v piatich krajinách je obrovská výzva, ale všetko funguje na veľmi dobrej báze. Využívame aj skúsenosti z organizácie mužských majstrovstiev Európy v roku 2022 a veríme, že sa nám podarí prilákať divákov a ukázať im niečo nové,“ uviedol. Rozpočet slovenskej časti je predbežne stanovený na 1,5 milióna eur.
Štadión plný fanúšikov? Cieľ je jasný
Mesto deklaruje, že zámerom je nielen naplniť halu, ale prilákať čo najširšie publikum – od nadšencov až po deti, ktoré práve začínajú so športom. Už dnes je v predaji balíček vstupeniek na všetky tri hracie dni, pričom ceny sa pohybujú od 59 do 99 eur. Organizátori pripravujú aj sprievodné akcie, vrátane „Mini Euro“ pre mladých hádzanárov z celého Slovenska aj zo zahraničia.
Bratislava dúfa v reparát po pandémii a veľký športový zážitok
Mesto vníma šampionát aj ako príležitosť napraviť si reputáciu po roku 2022, keď mužský šampionát výrazne poznamenala pandémia. „Veríme, že tento šampionát si ako mesto vynahradíme a diváci si ho budú môcť užiť naplno. Sme pripravení poskytnúť všetky dostupné kapacity, aby sme spoločne so zväzom a štátom odprezentovali hádzanú ako unikátny šport,“ povedala námestníčka primátora Bratislavy Lenka Antalová-Plavuchová.
Podujatie má byť aj motorom turizmu
Šampionát nebude len športovým sviatkom, ale aj ekonomickou injekciou. Ministerstvo cestovného ruchu a športu vidí v udalosti strategický význam. „Je našou prioritou prinášať na Slovensko takéto veľké športové podujatia, ktoré majú obrovský prínos nielen pre propagáciu športu, ale aj pre cestovný ruch a ekonomiku krajiny,“ vyhlásila štátna tajomníčka Ivana Šufliarska-Libiaková, ktorá si symbolicky prevzala prvú vstupenku.
Cieľ: vypredať tribúny a vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru
Organizátori veria, že sa im podarí naplniť halu a ukázať ženskú hádzanú v najlepšej možnej podobe. Fanúšikovia budú mať k dispozícii novú mobilnú aplikáciu SZH s informáciami o programe, tímoch či vstupenkách. Tie sa predávajú v sieti Eventim.
Ak chce Slovensko ukázať Európe, že dokáže pripraviť moderný a atraktívny športový festival, práve EHF EURO 2026 môže byť jeho najlepším argumentom. O rok budú všetky oči uprené na Bratislavu – a nielen športové.