Víťazstvo Prešova neprišlo ani v poslednom zápase. Sedemnásťročný Valent však strelil gól

Prešovskí hádzanári nevyhrali ani v poslednom vystúpení v G-skupine v prestížnej Európskej lige EHF.
Proti už istému víťazovi skupiny TSV Hannover-Burgdorf z Nemecka predviedol slovenský multišampión v domácom prostredí solídny výkon, ale nakoniec z toho bola prehra o 8 gólov 29:37 (16:22).
Tatran Prešov získal v šiestich zápasoch jediný bod, keď hneď na úvod remizoval doma so švédskym Sävehofom (30:30). Spolu s Ηannoverom postúpila do ďalšej fázy súťaže aj dánska Fredericia, ktorá na záver síce doma prehrala so Sävehofom 29:33, ale mala už istú druhú postupovú priečku so 7 bodmi.
Doťahovali sa, ale nedotiahli
Keď Slovinec Tim Jenko Bogdanič v 47. min zo sedmičky znížil na 26:29 a Tatran mal presilovku o dvoch hráčov, zdalo sa, že prekvapenie na záver skupinovej fázy by sa mohlo udiať. Potom však najlepší strelec zápasu, osemgólový Čiernohorec Andrej Dobrkovič, v ideálnej pozícii minul, a dvojnásobná výhoda domácich sa napokon skončila iba 1:1.
Marco Antl v 52. min ešte zo sedmičky znížil na 28:32, no záver už patril favoritovi. Ten svoje príležitosti premieňal, kým Tatran nie. Ηannover sériou piatich gólov ušiel až na 37:28.
Mladíkov veľký gól
Posledné slovo v tejto edícii Európskej ligy mal 17-ročný debutantJakub Valent, ktorý nastúpil na záverečné dve minúty zápasu a v poslednej sekunde napokon pečatil skóre celého duelu.
„Som veľmi šťastný, že som dostal príležitosť a ešte aj strelil gól. Najprv mi to nevyšlo, keď ma zablokovali. Potom som mal kroky, ale na tretíkrát to tam už podľa hesla do tretice všetko dobré, našťastie, padlo,“ uviedol Jakub Valent podľa webu Tatrana Prešov.
Ťažko sa otáča
Tréner Prešovčanov Radoslav Antl k poslednému zápasu svojich zverencov v náročnej súťaži poznamenal:
„Vdruhom polčase sme sa priblížili na tri góly. Za stavu 27:30 sa chytila hala, chytili sa chlapci, začali tomu veriť, ale dostali sme dvojminútový trest. Keď nám odišli na 4-5 gólov, zápas sa už len dohrával. Taký zápas sa ťažko obracia. Je to bundesliga, boli jednoducho lepší, patrí im gratulácia. My sa máme čo učiť.“