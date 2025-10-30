Slovenskí hádzanári smerujú na Karpatský pohár v Baia Mare. S kým si tam zmerajú sily?

Slovenská reprezentácia hádzanárov absolvuje kvalitnú previerku v podobe medzištátneho turnaja o Karpatský pohár. Zverenci trénera Fernanda Guricha v Baia Mare od piatka do nedele vyzvú postupne výbery Gruzínska, Ukrajiny a domáceho Rumunska.
V slovenskom tíme chýbajú skúsení Ľubomír Ďuriš a Marián Žernovič, kapitánmi teda budú Juraj Briatka a Jakub Prokop.
„Cieľom je zapracovať nových hráčov, ktorí sú s nami prvýkrát, aby sa zžili so systémom, ktorý trénujeme. Mladí hráči získajú ďalšie medzinárodné skúsenosti a berieme to už ako prípravu na marcovú kvalifikáciu majstrovstiev sveta,“ povedal pred odchodom do Rumunska Juraj Briatka podľa webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Ten úlohu kapitána berie s pokorou. „Je to pre mňa veľká česť a možno aj dávka zodpovednosti. Snažím sa nováčikom v reprezentácii pomôcť, ako sa dá – či už na tréningoch, alebo aj mimo tréningov, aby neboli vystresovaní. Funguje to super. Keď cítim, že mám mladým krídelníkom čo poradiť, idem za nimi prvý, ale nehanbia sa a prídu sa spýtať aj oni. Sme skvelá partia a vôbec to nie je o tom, že by sa tí mladí báli nás starých. Je to super nastavené,“ poznamenal krídelník.
Zodpovednú úlohu prijal druhýkrát v kariére Jakub Prokop, ktorý v 27 rokoch už nepatrí medzi najmladších členov slovenskej reprezentácie. „Dva či tri roky dozadu som bol na Karpatskom pohári tiež kapitán, takže teraz to bude v Rumunsku druhýkrát. Teším sa na tú úlohu. Bude to zodpovednosť, ale nemôže to zväzovať ruky,“ hovorí Jakub Prokop, ktorého trápi zranené rameno.
„Cítim sa dobre, až na to, že posledný týždeň alebo dva mám menšie problémy s ramenom. Hádzanie aj prihrávky sú v poriadku, no pri streľbe to bolí. Nemohol som odtrénovať tréningy úplne na 100 percent a sústredím sa na úlohu v defenzíve. Samozrejme, naši fyzioterapeuti mi počas zrazu pomáhajú každý deň, tak uvidíme, ako to dáme do poriadku do piatkového zápasu,“ vysvetlil.