Tatran Prešov vyhral vo Švédsku prvý polčas, ale nie celý zápas. Tréner aj tak chválil - VIDEO

Nevyšlo to ani na piaty pokus. Hádzanári Tatrana Prešov veľmi chceli uspieť aspoň v jednom zápase v skupinovej fáze Európskej ligy EHF.
Vo Švédsku boli k tomu relatívne blízko, keď proti Sävehof IK vyhrali prvý polčas 15:14. Po zmene strán však zverenci Radoslava Antla ťahali za kratší koniec a v sumáre celého zápasu prehrali 28:33.
Iba víťazstvo im zaručí tretie miesto. Tatran Prešov čaká náročný zápas vo Švédsku
Chvála aj po prehre
„V prvom polčase sme hrali naozaj veľmi dobre. Chlapci plnili taktické pokyny, hrali sme kvalitne, brankár nás podržal desiatimi zákrokmi. Po prestávke sme však nepremenili nejaké vyložené šance, či už z krídla, pivota, sedmičky a netrafili sme aj prázdnu bránu. Tam sa zápas zlomil. Hráčov však musím pochváliť, nechali na ihrisku všetko,“ zhodnotil tréner Radoslav Antl na webe hádzanárov Tatrana Prešov.
Prešov držal krok iba v časti prvého polčasu. U favorita v Hannoveri prehral 28:40
Slovenskému majstrovi ubúdali sily aj vinou nižšieho počtu bojaschopných hráčov.
„Mali sme k dispozícii iba 13 hráčov. Prejavilo sa to na celkovom skóre. Nemôžem im však nič vyčítať, nechali na ihrisku srdiečko. Bojovali, snažili sa. Bolo vidieť energiu i emócie, ale súper bol o trochu lepší,“ dodal Antl.
Chorvátsky brankár Tatrana Ivan Ereš si v zápase pripísal 14 zákrokov. Dlho držal svoj tím aj v druhom polčase najmä po skvelých zásahoch na strely z krídelných priestorov, ale nestačilo to na víťazstvo.
Strata koncentrácie
„Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Všetci plnili svoje úlohy, ktoré sme si pred zápasom povedali. V druhom polčase sme stratili koncentráciu v dôležitých momentoch. To napokon vytvorilo konečný päťgólový rozdiel v prospech domácich,“ uviedol Ereš.
Na záver Hannover
V piatich zápasoch v pohárovej Európe získali Prešovčania jediný bod práve proti Sävehofu po domácej remíze 30:30. S Európskou ligou EHL sa úradujúci a rekordný slovenský majster rozlúči v utorok 2. decembra, keď od 18.45 h doma vyzve nemecký Hannover.
Ten síce v utorok doma prehral s dánskou Fredericiou 31:34, ale na čele tabuľky G-skupiny má stále náskok jedného bodu práve pred dánskym zástupcom. Prešov je na poslednom štvrtom mieste.