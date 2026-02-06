Duel Slovan – Nitra komentátorsky spestrí aj populárny rapper Kali

Zápas Slovan – Nitra prinesie aj dávku zábavy. Ku komentárom sa pripojí populárny raper Kali. Hokejový šláger, ktorý rozhoduje o čele tabuľky, tak dostane nečakaný rozmer. Duel o priebežné prvé miesto v Tipsport lige dnes prinesie televízia JOJ Šport a dostupný bude aj na JOJ play.
Hokejový šláger so špeciálnym hosťom
Zápas sa začne o 18:30, hokejový večer však v štúdiu JOJ Šport odštartuje už o 18:00. Duel budú komentovať Stanislav Benčat a Andrej Šťastný, v štúdiu sa k moderátorovi Ladislavovi Fabovi pridajú aj experti Andrej Meszároš a Michal Hlinka. Špeciálnym hosťom bude raper Kali. Ten sa objaví v štúdiu a pripojí sa aj ku komentátorom počas samotného zápasu.
Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na hokejový šláger aj z inej perspektívy. Prinesie emóciu, nadhľad a energiu, ktoré nesmú chýbať pri žiadnom veľkom zápase.
„Sám som zvedavý, ako sa novej úlohy zhostím. Šport a hokej ma zaujíma, hoci to nie je futbal – v ktorom som viac doma. Ale aj preto som sa rozhodol, že to skúsim s prenosom a podelím sa s divákmi o svoje hokejové poznatky. Určite sa môžu na tento zápas tešiť a zabavia sa pri ňom,“ sľubuje raper, ktorý sa na svoju úlohu pripravoval počas týždňa. Kali si vyskúšal svoje hokejové zručnosti v tréningových priestoroch experta Michala Hudeca a vymenil mikrofón za hokejku. V štúdiu JOJ Šport prezradí, ako sa mu darilo.