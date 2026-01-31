Slovan Bratislava prišiel v Michalovciach o šnúru siedmich víťazstiev, stále je však na čele extraligovej tabuľky - VIDEO

Hokejisti Slovana Bratislava prišli o šnúru siedmich víťazstiev v najvyššej domácej súťaži, keď na ľade trápiacich sa Michaloviec prehrali hladko 1:6. „Belasí“ na prelome prvej a druhej tretiny inkasovali trikrát v rýchlom slede a neskôr už len skorigovali na 1:3 zásluhou skúseného Martin Bakoša.
V druhej polovici stretnutia už strieľali góly len michalovské „líšky“, raz dokonca vo vlastnom oslabení. A v extraligovej tabuľke sa dostali na 9. priečku pred Liptovský Mikuláš.
„Slovan mal lepší vstup do zápasu a dokázal nás zatlačiť, no bolo veľmi dôležité, že sme to ustáli. Potom sme dostali presilovú hru, chlapci sa nakopli a bolo veľmi dobré, že sme na konci tretiny dali gól. Vstup do druhej tretiny nám vyšiel veľmi dobre, dali sme dva rýchle góly. Myslím si, že súper ukazoval svoju kvalitu počas celého zápasu, ale my sme to svojou bojovnosťou a túžbou po víťazstve ubojovali, takže hráčom patrí veľká vďaka. Týmto zápasom sme dokázali, že vieme vyhrávať aj v tejto fáze sezóny, keď sa začína hrať taký tvrdý, miestami jednoduchý, no účinný play-off hokej, a v tom musíme pokračovať,“ vyhlásil asistent domáceho trénera Ivan Boržík podľa oficiálneho webu HK Dukla Michalovce.
Bratislavčania prehrali prvýkrát od 3. januára. „Mali sme dobrý vstup do zápasu, obzvlášť prvých desať minút, len sme hrali mimo streleckého priestoru, mimo priestorov, kde to bolí, čo sa napokon ukázalo ako rozhodujúce. Michalovce potom zareagovali a takou poctivou hrou a bojovným výkonom zápas otočili a úplne zaslúžene vyhrali, takže gratulujem súperovi. My sme po dobrej víťaznej sérii dostali facku, ktorá pre nás môže byť dobrá, ak sa zo zápasu poučíme. Hrali sme ležérny ‚outside‘ hokej, ktorý sa už do konca sezóny zrejme nebude hrať, hlavne nebude účinný, a tým pádom to dnes môže byť dobrá lekcia pre nás, ak správne zareagujeme v nasledujúcom zápase,“ vyhlásil asistent trénera hostí Tomáš Surový.
Slovan má v tabuľke náskok štyroch bodov pred Nitrou, ktorá zdolala Banskú Bystricu 3:1, no v porovnaní s lídrom má na konte o jeden duel viac. Štvrtý triumf bez prerušenia dosiahli tretie Košice, ktoré nad Duklou Trenčín zvíťazili tesne 2:1.
Rovnako ako banskobystrickí „barani“ aj Vlci zo Žiliny zaznamenali tretiu prehru za sebou, na ľade Spišskej Novej Vsi podľahli domácim 1:2 po predĺžení. Poprad si doma poradil s Liptovským Mikulášom 5:3 a Zvolen triumfoval nad posledným Prešovom 5:1.