Slovan Bratislava zvýšil náskok na čele extraligovej tabuľky, jeho prenasledovatelia zhodne prehrali - VIDEO

Hokejisti Slovana Bratislava v piatkovom 41. kole extraligy zvýšili náskok na čele tabuľky, keď zvíťazili tesne 2:1 na ľade Popradu a ich prenasledovatelia zhodne prehrali. Bez víťazstva totiž zostali Nitra, Žilina aj banská Bystrica.
„Belasí“ pod Tatrami síce prehrávali presilovkovým gólom Jakuba Urbánka z 28. minúte, no ešte v druhej tretine vyrovnal Martin Bakoš a o triumfe hostí rozhodol Liam Pecararo na začiatku tretej časti.
„Slovan ukázal, prečo je lídrom ligy. Odohral veľmi solídny a inteligentný zápas vonku. My sme, žiaľ, strelili iba jeden gól v presilovke. Musíme sa viac presadzovať v hre piatich proti piatim a nájsť si cestu k bránke súpera, vytvárať tam väčší tlak, čo nám chýbalo. Musíme sa o tom porozprávať a posunúť sa ďalej,“ zhodnotil na oficiálnom klubovom webe belgický tréner HK Poprad Mike Pellegrims.
Bratislavčania natiahli svoju víťaznú šnúru už na šesť duelov. „Stretli sa dve dobré mužstvá. Bol to atraktívny hokej s množstvom osobných súbojov, ktoré nás stáli veľa síl. Myslím si však, že víťazstvo sme si zaslúžili. Chlapci ukázali charakter a hrali tímovo. Oprieť sme sa mohli o skvelé individuálne výkony, ktoré boli v prospech tímu. Sme veľmi radi, je to pre nás dôležité víťazstvo,“ uviedol po stretnutí asistent hosťujúceho trénera Michal Dostál.
Šesť triumfov mohla mať na konte aj Nitra, tá však doma podľahla Zvolenu 2:3 po predĺžení. S rovnakým súperom ťahala doma za kratší koniec aj v úvode januára, pred 20 dňami mu podľahla 3:5.
„Chceli sme to zvládnuť víťazne. Mali sme dobrý vstup, prvých desať minút sme rýchlo posúvali puky a hrali sme dobrý rýchly hokej. Bohužiaľ, upustili sme od toho od druhej tretiny. Mali sme tam zlé riešenia, súper sa z toho dostával na puk a potom aj k šanciam a čím viac do zápasu. A to nás stálo lepší výsledok. Škoda,“ komentoval domáci kormidelník Andrej Kmeč na klubovom webe.
Aj druhá návšteva Antonína Stavjaňu zo zvolenského tímu na nitrianskom ľade bola úspešná. „Vedeli sme, že s domácimi nemôžeme hrať žiadne gólové dostihy. Strata jedného gólu po prvej a potom aj po druhej tretine bola pre nás prijateľná. Vďaka zodpovednej hre v obrane sme to dotiahli do predĺženia a potom sme rozhodli. Pre nás sú to dôležité body. So Spišskou nám to ušlo, teraz sme si to chceli vynahradiť,“ poznamenal.
Tretia Žilina zostala bez bodu, keď v Michalovciach prehrala 3:6. Zemplínčania ukončili sériu šiestich prehier a v tabuľke im patrí 10. pozícia. Štvrtá Banská Bystrica vonku podľahla piatym Košiciam 1:2, Liptovský Mikuláš nestačil na Trenčín a prehral s ním 1:2 a Spišská Nová Ves si poradila s Prešovom 6:3.