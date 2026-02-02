Košice tretíkrát v sezóne zdolali Slovan Bratislava. Petráš ako Bratislavčan si to užíva - VIDEO

Úradujúci majster proti lídrovi tabuľky. A pokiaľ sa za tým skrývajú odvekí rivali HC Košice a HC Slovan Bratislava, o napätie a dobrý hokej pred solídnou diváckou kulisou je vždy postarané.
Nedeľňajší zápas týchto dvoch súperov v košickej Steel aréne sa skončil víťazstvom Košíc 3:1. Zverenci Dana Cemana pred takmer 6500 divákmi otočili z 0:1 na 3:1 a hostí zdolali tretíkrát zo štyroch zápasov aktuálnej sezóny extraligy.
Slovan Bratislava prišiel v Michalovciach o šnúru siedmich víťazstiev, stále je však na čele extraligovej tabuľky - VIDEO
O osude zápasu rozhodla presilovka piatich proti trom z úvodu druhej tretiny, v ktorej „oceliari“ potrestali vylúčenia Martina Bakoša a Patrika Bačika gólmi Šimona Petráša a Patrika Lampera. Z 0:1 bolo zrazu 2:1 a tento stav vydržal až do 58. minúty, keď Lamper druhým gólom v zápase spečatil do prázdnej bránky na 3:1.
Huliak si na ministerstvo ulovil skvostnú posilu. Jeho poradcom má byť strieborný medailista z MS 2012 - VIDEO
Po 0:5 päťkrát vyhrali
Po zahanbujúcej domácej prehre 0:5 proti Zvolenu z polovice januára Košičania vyhrali piatykrát za sebou za tri body a v tabuľke sú tretí s mankom 9 bodov na prvý Slovan a 8 bodov na druhý HK Nitra.
„Veľmi sme sa tešili na tento zápas. Vedeli sme, že príde viac ľudí a radi zdolávame Slovan. Som rád, že sme v tejto sezóne vyhrali tri zo štyroch vzájomných duelov. Ja som síce nevyrastal v Slovane, ale som z Bratislavy a tieto zápasy sú pre mňa vždy extra motivácia,“ uviedol Šimon Petráš podľa webu kosiceonline.sk.
Černák súčasťou zápasu pod holým nebom pred vyše 64-tisíc divákmi, asistoval pri góle Kučerova - VIDEO
Vďaka divákom
Za zlom v zápase 23-gólový strelec Košíc v tejto sezóne označil presilové hry.
„V predošlom zápase nám nešli, ale zjednodušili sme to a využili sme pár voľných okienok. Sme nesmierne radi, že prišlo toľko ľudí a že nás povzbudzovali celý zápas. Radi sme ich potešili a verím, že prídu aj najbližšie na Spišskú Novú Ves. Myslím si, že sme im vyslali dobrú pozvánku,“ dodal Š. Petráš.
Slafkovský s Pastrňákom, slovenská obranná trojica vzadu. Fantázia o Československu ožíva pred ZOH 2026
Dohrávka proti Spišiakom
Košičania si dlho neoddýchnu. Už v utorok od 17.30 h ich čaká domáca dohrávka 37. kola proti Spišiakom. Tento zápas pôvodne mali odohrať 9. januára, ale pre vysokú chorobnosť v mužstve Košíc ho odložili.
„Teší nás päť víťazných zápasov za sebou. Chceli by sme v tom pokračovať,“ naznačil ďalší útočník Košíc Patrik Lamper.