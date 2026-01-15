Nitra získala kanadského útočníka, ktorý do decembra hral v ruskej KHL za Togliatti

Joshua Lawrence v Európe hral už aj vo Švajčiarsku a Fínsku.
Kanadská juniorka, Švajčiarsko, Fínsko a nateraz naposledy Rusko. Slovenský hokejový vicemajster HK Nitra získal do svojho kádra kanadského útočníka Joshuu Lawrencea, ktorý v tejto sezóne hral v ruskej KHL za Ladu Togliatti.

Druhý tím tabuľky slovenskej hokejovej extraligy potvrdil príchod 23-ročného Kanaďana na svojom oficiálnom webe. „Hráč, ktorého prednosti sú kontrola puku, obratnosť a rýchlosť v ročníku 2023/24 zaznamenal v 45-tich dueloch 30 gólov a 20 asistencií v druhej najvyššej švajčiarskej lige v drese Wintethuru,“ uviedli zástupcovia HK Nitra.

Joshua Lawrence sa v zámorí zdokonaľoval v juniorskej QMJHL, potom hral vo Švajčiarsku za Winterthur a Sierre. Vo Fínsku pôsobil v tíme Lahti Pelicans a napokon v Rusku bol v Togliatti spoluhráč slovenského útočníka Tomáša Jurča. Pôsobenie v KHL ukončil v polovici decembra.

Hokejisti Nitry v najvyššej domácej súťaži ťahajú šnúru dvoch víťazstiev. Na vedúci Slovan Bratislava strácajú osem bodov a pred treťou Žilinou majú náskok dvoch bodov.

