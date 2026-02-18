Druhý deň ženevských rozhovorov skončil po dvoch hodinách, Kyjev ani Moskva neoznámili žiadny pokrok

O obsahu rokovaní delegácie mlčia, ale obe priznali, že diskusie boli náročné.
Russia Ukraine War Peace Talks
Ukrajinská delegácia počas ženevských rokovaní s Ruskom, 17. február 2026. Foto: Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP
Ukrajinskí a ruskí vyjednávači v stredu ukončili druhý deň rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi, ale ani jedna strana nenaznačila, že by sa priblížili k ukončeniu vojny na Ukrajine.

Stretnutie trvalo len dve hodiny, výrazne menej než utorkových šesť. O obsahu rokovaní delegácie nič neprezradili, ale priznali, že diskusie boli náročné. Šéf ruskej delegácie Vladimir Medinskij ich označil za „ťažké, ale vecné“. „Ďalšie stretnutie sa uskutoční v blízkej budúcnosti,“ povedal bez ďalších podrobností pre ruské štátne médiá po ich skončení.

Kremeľ zdržiava rokovania

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj ešte počas rokovaní obvinil Moskvu, že sa snaží „naťahovať“ proces, a potvrdil, že prvý deň bol „náročný“.

„Včerajšie rokovania boli skutočne náročné a môžeme konštatovať, že Rusko sa snaží naťahovať proces, ktorý už mohol byť vo finálnej fáze,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach po prvom dni rozhovorov.

Účasť Európy je nevyhnutná

Zároveň zdôraznil, že účasť Európy je nevyhnutná pre úspešné naplnenie akýchkoľvek dohôd. „Účasť Európy v tomto procese považujeme za nevyhnutnú pre úspešnú realizáciu skutočne realizovateľných dohôd,“ uviedol Zelenskyj.

Potvrdil, že v utorok sa ukrajinskí a americkí vyjednávači stretli so zástupcami Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a Švajčiarska.

Diplomatické snahy o ukončenie vojny už mesiace blokujú územné požiadavky Moskvy. Kremeľ trvá na plnej kontrole Doneckej oblasti a hrozí, že ju získa silou, ak Kyjev pri rokovacom stole neustúpi. Ukrajina to odmieta a trvá na bezpečnostných zárukách, ktoré by zabránili ďalšej ruskej invázii.

