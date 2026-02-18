Zelenskyj: Ukrajinci by mi nedovolili Donbas odovzdať Rusku, trvalý mier sa nedá dosiahnuť „darovaním víťazstva“ Putinovi

Podľa ukrajinského lídra nie je „fér", že americký prezident Donald Trump v mene mieru verejne žiada ústupky od Ukrajiny a nie od Ruska.
Ukrajinský ľud by odmietol mierovú dohodu, ktorá by počítala s tým, že Ukrajina jednostranne stiahne svoje sily z Donbasu a odovzdá toto územie Rusku. Oznámil to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americký spravodajský web Axios.

V Ženeve bude v stredu pokračovať druhé kolo mierových rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou. Kľúčovým sporným bodom zostáva Donbas, kde Ukrajina kontroluje približne desať percent územia.

Rusko chce úprimne ukončiť vojnu

Zelenskyj uviedol, že mu americkí sprostredkovatelia Steve Witkoff a Jared Kushner pred začiatkom rozhovorov povedali, že Rusko chce úprimne ukončiť vojnu. Zároveň mu odporučili, aby to ešte pred rokovaniami prebral so svojím vyjednávacím tímom a podľa toho nastavil ďalší postup.

Ukrajinský líder Witkoffovi a Kushnerovi odkázal, aby ho netlačili do toho, že bude doma „predávať“ predstavu mieru, ktorú by jeho ľudia vnímali ako „neúspešný príbeh“.

Najlepšia cesta k prelomu

Podľa Zelenského nie je „fér“, že americký prezident Donald Trump v mene mieru verejne žiada ústupky od Ukrajiny a nie od Ruska. Trumpovi je ľahšie vyvíjať tlak na Ukrajinu ako na oveľa väčšie Rusko, tvrdí Zelenskyj. Zároveň však zdôraznil, že trvalý mier sa nedá dosiahnuť tak, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi„darujete víťazstvo“.

Trump v ostatných dňoch dvakrát povedal, že ukrajinský prezident musí urobiť ústupky. Zelenskyj zopakoval, že najlepšou cestou k prelomu v územných otázkach je osobné stretnutie s Putinom.

Zelenskyj je pripravený rokovať

Americkí sprostredkovatelia navrhli, aby sa ukrajinské sily stiahli z Donbasu a aby sa z tohto územia stala demilitarizovaná „slobodná ekonomická zóna“. Washington sa zatiaľ nevyjadril k tomu, komu by toto územie patrilo.

Prezident Ukrajiny je pripravený rokovať o stiahnutí ukrajinských síl. Trvá však na tom, aby sa o rovnakú vzdialenosť stiahli aj ruské jednotky, a odmieta, že by táto zóna mala patriť Rusku.

