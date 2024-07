Dovolenka v Turecku zakončená ako zo zlého sna. Deti nepustili do lietadla, sťažuje sa matka

Cestujúci, ktorí sa vracali z dovolenky v tureckej Antalyi do Prahy, zažili nepríjemné chvíle. Letecká spoločnosť Smartwings odmietla vpustiť deti do 15 rokov na palubu lietadla, pretože ich letenky neboli v systéme. O prípade informovala aj TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Približne polhodinu sme stáli v rade na letenky a na odbavenie batožiny. Potom pribehli delegáti cestovnej kancelárie Fischer a oznámili nám, že deti do pätnásť rokov nemôžu nastúpiť do lietadla, že ich v Antalyi nemôžu odbaviť, lebo detské letenky nie sú v systéme. Malo ísť o chybu leteckej spoločnosti Smartwings, no vraj na jej odstránení pracujú,“ cituje televízia ženu, ktorá sa vyjadrila pre český portál TN.cz.

Problém sa nakoniec podarilo vyriešiť, ale let mal niekoľkohodinové meškanie. Lietadlo malo odletieť o 23:30 hod., nakoniec to bolo až pred štvrtou hodinou ráno. Zároveň na letisku bolo množstvo ľudí a zo začiatku si ani nemali kde sadnúť na zemi. Ďalší šok cestujúcich čakal po príletele do Prahy.

„Čakali sme 45 minút a až potom nám oznámili, že batožina bude mať meškanie. Začala prichádzať až po dvoch hodinách. Naša však nedorazila vôbec,“ sťažuje sa žena pre český web. Spolu s rodinou boli na reklamačnom oddelení a musia čakať na batožinu, kým im príde.