Pripravovaná novela Ústavy SR je podľa odborníkov OSN v rozpore s ľudskoprávnymi štandardmi – VIDEO

Odborníci Organizácie Spojených národov (OSN) hodnotili pripravovanú novelu Ústavy SR a nie je podľa nich v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi. Na Národnú radu (NR) SR apelujú, aby prijatie zmien ústavy prehodnotila. Upozornila na to Amnesty International Slovensko.
Hodnotenie podľa nej potvrdzuje to, na čo rôzne ľudskoprávne organizácie už dlhšie upozorňovali, a teda, že aktuálne pokusy o zmenu slovenskej ústavy sú frontálnym útokom na ľudské práva a dôstojnosť ľudí na Slovensku.
Ide už o druhý podobný list
Experti OSN slovenský parlament vyzývajú, aby prehodnotil prijatie návrhu ústavného zákona a zabezpečil, aby akékoľvek prípadné ústavné zmeny boli v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv. Podotkli tiež, že „akákoľvek reforma ústavy má posilniť a nie oslabiť ochranu ľudských práv na základe medzinárodných ľudskoprávnych štandardov“.
Na posúdenie plánovanej novely Ústavy SR vyzvali expertov a expertky OSN viaceré organizácie, konkrétne Amnesty International Slovensko, Rómske advokačné a výskumné stredisko, kolektív neon, Saplinq, inTYMYta, Možnosť voľby, Komunitná nadácia Zdravé mesto a Záhrada – Centrum nezávislej kultúry. Ide o organizácie, ktoré sú súčasťou Ľudskoprávnej koalície.
„Podľa dostupných informácií sa vláda SR zatiaľ k hodnoteniu expertov a expertiek OSN nevyjadrila. Ide pritom už o druhý podobný list v tomto roku. Prvý list experti zaslali v máji a vyzvali v ňom vládu SR na okamžité ukončenie stigmatizácie a prenasledovania mimovládnych organizácií, novinárov a novinárok,“ pripomína Amnesty.
Riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda sa obrátil na poslanecký zbor, opätovne a dôrazne ho vyzývajúc, aby si plnil svoje povinnosti, chránil ľudské práva a zastavil tento škodlivý návrh zmeny ústavy.
Novela pracuje s nejasne definovanými pojmami
„Štátna moc je historicky najväčším porušovateľom ľudských práv. Preto vznikol medzinárodný systém ochrany našich práv prostredníctvom ľudskoprávnych dohovorov a na ne naviazaných ochranných systémov. Experti a expertky OSN opätovne upozornili na to, že Slovensko musí tieto dohovory a systémy rešpektovať, v opačnom prípade ohrozí ľudské práva všetkých ľudí v krajine,“ dodal Rado Sloboda.
Experti OSN poukázali napríklad na to, že formulácia novely o zachovaní zvrchovanosti Slovenska vo „veciach národnej identity“ a pri riešení „kultúrno-etických otázok“ pracuje s nejasne definovanými pojmami. Ak by sa tieto zmeny dostali do Ústavy SR, mohli by predstavovať riziko pre ľudské práva a rovnosť, a tiež vytvárať právnu neistotu.
Navrhované zmeny ústavy sú mocenským pokusom o zneužitie, podľa Amnesty ide o pošliapanie práv
„Legislatíva týkajúca sa ľudských práv by mala mať za cieľ rozšíriť ich ochranu v súlade s medzinárodným právom, a nie ju obmedzovať,“ uvádza sa ďalej v hodnotení.
„Poslanci a poslankyne by sa podľa expertov mali zdržať obmedzovania práv ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia v otázkach tzv. národnej identity či iných témach. Predkladaný záujem o ochranu tzv. slovenskej kultúry pritom nesmie slúžiť ako ,zámienka na upieranie rovného požívania ľudských práv a základných slobôd osobám s odlišnými kultúrnymi hodnotami, politickými názormi alebo identitouʻ,“ cituje Amnesty.
Ústava by zamedzila prístup k zmene rodu
Experti sa kriticky vyjadrili aj k obmedzovaniu ľudských práv z dôvodu ochrany morálky, bez ohľadu na to, ako sú v spoločnosti rozšírené predsudky či diskriminácia. Podľa medzinárodného práva morálne odsudzovanie LGBTI+ ľudí a párov nie je legitímnym základom pre obmedzovanie ľudských práv.
„Experti sa kriticky vyjadrili aj k tomu, že zmena ústavy by viedla k právnemu uznaniu iba dvoch biologicky určených pohlaví, mužského a ženského, pričom by úplne vylúčila transrodové, nebinárne a intersex osoby, ktoré by v dôsledku tejto zmeny mohli prísť o právnu ochranu a čeliť diskriminácii. Zmena zákona by okrem toho mohla de facto zamedziť prístup k úradnej zmene rodu,“ poukazuje Amnesty International Slovensko.
Bujňák vyzdvihol poslanecký návrh Ferenčáka, väčšia ochrana ústavy by pomohla zachovať aj členstvo Slovenska v Únii
Dopĺňa, že ustanovenie deklarujúce, že „rodičmi dieťaťa sú matka a otec; matkou dieťaťa je žena a otcom dieťaťa je muž“ by viedlo k priamemu rozporu ústavy s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi. Za následok by malo zákaz adopcie detí transrodovými, nebinárnymi a intersex ľuďmi. Slovensko by si teda neplnilo medzinárodné právne záväzky, medzi ktoré patrí i povinnosť chrániť ľudí pred diskrimináciou.
Riziko sexuálneho násilia
„Experti a expertky kriticky zhodnotili aj snahu o obmedzenie práva detí na vzdelanie. V stanovisku pripomínajú, že ústavné obmedzenie prístupu ku komplexnej sexuálnej a vzťahovej výchove nie je v súlade s medzinárodnými normami vrátane právnej ochrany detí,“ informuje Amnesty.
Dopĺňa, že podľa expertov môže mať obmedzenie vekovo primeraného vzdelávania na školách na základe predchádzajúceho súhlasu zákonných zástupcov negatívne dopady na vzdelávacie výsledky a pohodu žiakov a žiačok. Rovnako môže zvyšovať riziko šikanovania a sexuálneho násilia.