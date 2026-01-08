Kolumbijský prezident Petro sa dohodol s Trumpom na spoločnom postupe proti pašerákom kokaínu

Kolumbijský ľavicový prezident Gustavo Petro sa dohodol so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom na „spoločných akciách“ proti povstalcom pašujúcim kokaín na hraniciach s Venezuelou, uviedol vo štvrtok kolumbijský minister vnútra.
Obaja lídri sa v stredu prvýkrát telefonicky spojil a zmiernili napätie po tom, čo Trump pohrozil vojenskou akciou proti Kolumbii po zosadení venezuelského lídra Nicolasa Madura americkými špeciálnymi jednotkami.
Útok v tyle
Trump a Petro sa „zaviazali k spoločným akciám“ proti kolumbijskej Národnej oslobodzovacej armáde (ELN), poslednej veľkej ozbrojenej povstaleckej skupine v Kolumbii, uviedol v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Blu Radio kolumbijský minister vnútra Armando Benedetti.
Kolumbia obviňuje ELN z útokov a únosov kolumbijských vojakov a ústupu do tylových základní vo Venezuele.
Petro podľa Benedettiho požiadal Trumpa, „aby pomohol tvrdo zaútočiť na ELN na hraniciach“ s Venezuelou, pričom zdôraznil, že na partizánov treba „zaútočiť v ich tyle“, ako aj na kolumbijskej pôde.
Kolumbia a Venezuela zdieľajú priepustnú 2 200 kilometrov dlhú hranicu, kde rôzne ozbrojené skupiny súperia o kontrolu nad ziskami z obchodovania s drogami či nelegálnej ťažby zlata.
Dobré vzťahy sa pokazili
Petro sa po nástupe k moci v roku 2022 pokúsil vyjednať mierovú dohodu s ELN, ale jeho pokusy zlyhali. Kolumbijský prezident napokon prijal Trumpovo pozvanie na stretnutie vo Washingtone, a to aj napriek ostrým výmenám názorov v posledných dňoch, v ktorých Trump označil Petra za obchodníka s drogami a kolumbijský líder sľúbil, že proti akémukoľvek útoku USA sa postaví so zbraňou v ruke.
Po tom, čo Petro kritizoval Spojené štáty za zadržanie Madura v Caracase 3. januára, Trump Petrovi povedal, aby si aj on „dával pozor“.
Washington a Bogota rozvíjali bezpečnostnú spoluprácu celé desaťročia, ale ich vzťahy sa zhoršili po začiatku Trumpovho druhého funkčného obdobia v januári minulého roka.