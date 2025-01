Dominancia Sinnera či kríza Swiatekovej. Čo sa stalo na tenisových okruhoch v roku 2024? - FOTO, VIDEO

Tenisový rok 2024 bol akýmsi obrazom nového svetla – mladí hráči sa dostavajú do popredia a čeliť im bude samotný Srb Novak Djokovič. Už len on bude brániť česť starších harcovníkov.

Ako je známe, Roger Federer ukončil kariéru ešte v roku 2022, no Rafael Nadal a Andy Murray tak učinili počas posledných mesiacov. Veľká štvorka tak už má len jediného aktívneho člena.

Ženám prestala dominovať Iga Swiateková, na prvú pozíciu sa vyšvihla Arina Sobolenková, no olympijský turnaj aj tak vyhrala iná hráčka.

Slovákom sa nedarilo až tak ako našim ženám. Najviac zaujala Rebecca Šramková, no nemôžeme zabudnúť ani na tínedžerky Renátu Jamrichovú a Miu Pohánkovú. Vo štvorhre zažila azda najúspešnejší rok Tereza Miháliková.

Bratsky si to podelili, no jeden predsa len vyčnieval

Už od začiatku minulého roka sa ukazovalo, že ho dobre zachytil 23-ročný Jannik Sinner. Talian v semifinále prvého grandslamu roka vyradil favorita Djokoviča 3:1 na sety a v súboji o titul otočil nepriaznivý stav ziskom troch po sebe idúcich dejstiev.

V Austrálii to Daniil Medvedev dotiahol už do troch finále, no ani raz neuspel a aj vtedy mu ostali oči pre plač. Zmeniť túto nepriaznivú bilanciu môže už od nedele 12. januára, keď začne nový ročník grandslamového turnaja u „protinožcov“.

Taliansky tenista Jannik Sinner s trofejou pre víťaza dvojhry mužov na Australian Open 2024. Foto: archívne, SITA/AP

Marcové turné v USA si rozdelili spravodlivo po jednom triumfe Carlos Alcaraz a Sinner. Šlo o turnaje v Indian Wells a Miami, konkrétne v kategórii 1000, čo je najviac po grandslamoch.

Víťazstvá na antukových kurtoch patrili viacerým hráčom, no trofej z Roland Garros si odniesol už spomínaný Alcaraz po päťsetovej bitke s Alexandrom Zverevom.

Následne sa akcia presunula na trávu, wimbledonské dobrodružstvo obhájil mladý Španiel.

V poslednom súboji turnaja jednoznačne zdolal Djokoviča 3:0 na sety.

Carlos Alcaraz oslavuje s trofejou po víťazstve nad Novakom Djokovičom vo finále dvojhry mužov na tenisovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 14. júla 2024. Foto: John Walton/PA via AP

Keďže sa na prelome júla a augusta hrala olympiáda, hráči opäť museli meniť povrch na antuku. V areáloch Roland Garrosa sa totižto hral turnaj pod piatimi kruhmi.

Pre chorobu sa odhlásil Sinner, okruh favoritov sa tak znížil. Až do finále dokráčali Djokovič s Alcarazom. Išlo o epickú bitku, ktorú museli rozhodnúť až dva tajbrejky.

Konečne sa Srb dočkal a bral zlatú medailu z dvojhry olympijských hier. V kariére tak už vyhral úplne všetko. No prestať nehodlal.

Srbský tenista Novak Djokovič po víťazstve na olympijských hrách v Paríži. Foto: SITA/AP

Potom sa hráči pobrali do zámoria, kde ich čakal záverečný grandslamový turnaj roka.

Aby to bolo spravodlivo vyrovnané, titul bral Sinner a v minulom roku tak ovládol dve takéto podujatia – rovnako ako aj Alcaraz.

Talian Jannik Sinner drží majstrovskú trofej, na ktorú sa pozerá Američan Taylor Fritz po Sinnerovom víťazstve vo finále mužskej dvojhry na tenisovom turnaji US Open v nedeľu 8. septembra 2024 v New Yorku. Foto: SITA/AP

Generálku na Turnaj majstrov najlepšie zvládol Zverev, no tam dokráčal „len“ medzi najlepšiu štvoricu. Z triumfu sa radoval kto iný ako zázračný Talian.

Už o pár dní neskôr sa radoval aj z výhry na Davis Cupe za svoju rodnú krajinu. Sinner tak mal úžasnú sezónu okorenenú tímovým skalpom na prestížnom podujatí.

Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší z celkového triumfu v Davisovom pohári, vo finále Taliansko zdolalo Holandsko. Foto: SITA/AP

Využila zaváhanie Swiatekovej, no ukazujú sa viaceré

Novoročné dobrodružstvo na Australian Open najlepšie zvládla Bieloruska Sobolenková.

Bez straty setu ovládla finále nad Číňankou Čchin-wen Čeng.

Poľka Swiateková neprešla už tretím kolom, potom sa však rozohrala na tvrdom povrchu natoľko, že triumfovala v Dohe a Indian Wells.

V Miami brala titul Danielle Collinsová, ktorá týždeň potom zvíťazila aj na antuke v Charlestone.

Danielle Collinsová drží svoju trofej po tom, čo vo finále ženskej dvojhry na tenisovom turnaji Miami Open porazila Elenu Rybakinovú. Foto: SITA/AP

Pred druhým grandslamovým turnajom sezóny prišla v najlepšej forme 23-ročná varšavská rodáčka.

Po víťazstvách v Madride a Ríme nedala nikomu šancu ani na French Open a turnaj ovládla už štvrtýkrát v kariére.

Poľská tenistka Iga Swiateková sa raduje z víťazstva vo finále dvojhry žien na Roland Garros 2024 v Paríži. Foto: SITA/AP

Po finálovom neúspechu v Paríži sa opäť do súboja o titul na grandslame prebojovala Talianka Jasmine Paoliniová. Osud jej však neprial a znova ostala iba zdolaná.

Z druhého titulu z turnajov „veľkej štvorky“ sa radovala Češka Barbora Krejčíková. Vo štvorhre ich však má viac – sedem.

Česká tenistka Barbora Krejčíková s trofejou pre víťazku finále ženskej dvojhry na Wimbledone 2024. Londýn, 13. júl 2024. Foto: SITA/AP

Následne si ženské rakety opäť museli zvyknúť na parížsku antuku a olympijské hry.

Najlepšie sa s tým vysporiadala Čchin-wen Čeng, ktorá ukoristila trofej pre seba po výhre nad Donnou Vekičovou.

Čínska tenistka Čchin-wen Čeng drží vlajku svojej rodnej krajiny po tom, čo zvíťazila nad Chorvátkou Donnou Vekičovou vo finále na letnej olympiáde v Paríži. Paríž, 3. august 2024. Foto: SITA/AP.

Do súboja o tretie miesta prešla famóznou jazdou aj Slovenka Anna Karolína Schmiedlová. Postupne zmietla Katie Boulterovú, Beatriz Haddad Maiovú a vo forme hrajúce Paoliniovú s Krejčíkovou.

Medzi najlepšou štvoricou už nestačila na Vekičovú a v súboji o bronz ani na favoritku Swiatekovú. Aj keď z toho nebola medaila, bola to nádherná rozprávka, keďže na olympiáde vôbec nemusela hrať.

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová počas zápasu o bronz v olympijskom turnaji v tenise žien proti Poľke Ige Swiatekovej v rámci XXXIII. letných olympijských hier 2024 v Paríži. Paríž, 2. august 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský

Následne nasledoval presun do USA na posledný grandslamový turnaj roka. Pred ním sa skvelo rozohrala domáca Jessica Pegulová, ktorá získala titul v Toronte a o týždeň neskôr neuspela vo finále v Cincinnati proti rivalke Sobolenkovej.

Rovnaké zastúpenie mal aj duel o triumf na US Open. Opäť zvíťazila Bieloruska a radovala sa už zo svojho tretieho triumfu z podujatí „veľkej štvorky“.

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková bozkáva trofej pre víťazku US Open. Foto: SITA/AP

V septembri prišlo herné a výkonnostné zlepšenie Slovenky Šramkovej. Najprv sa dostala do prvého finále na okruhu WTA v tuniskom Monastire, o týždeň neskôr už ovládla celé podujatie v thajskom Hua Hine.

Odtiaľ sa presunula do Pekingu na tisíckový turnaj. Vyhrala 13 z 15 zápasov, od 1. kola v Hua Hine až po 3. kolo v Číne ťahala sériu deviatich víťazstiev.

Slovenská tenistka Rebecca Šramková s víťaznou trofejou za výhru na turnaji v thajskom Hua Hine v nedeľu 22. septembra 2024. Foto: x.com/Ground Pass

Vďaka postupu do finále v čínskom Ťiang-si sa premiérovo dostala do elitnej päťdesiatky rebríčka. V spomínanom zápase podľahla Švajčiarke Viktoriji Golubicovej, no skvelé výkony si udržovala aj naďalej.

V rovnakom období si našla stabilnú deblovú partnerku aj Miháliková. Spolu s Britkou Oliviou Nicholssovou si zahrali na viacerých turnajoch, predviedli zlepšené výkony a dostali sa na prah štvrtej desiatky renkingu.

Individuálna sezóna sa zavŕšila finálovým turnajom, ktorý ovládla po veľkej trojsetovej dráme 20-ročná Američanka Coco Gauffová nad Čchin-wen Čeng.

Americká tenistka Coco Gauffová s trofejou pre víťazku Turnaja majsteriek WTA Finals v saudskoarabskom Rijáde. Foto: SITA/AP

Posledné podujatie bolo tímové. Išlo o Billie Jean King Cup, kde sa Slovenkám nedávalo veľa šancí. Duplom, keď ich už v úvodnom kole mali preveriť Američanky, ktoré však neboli v najsilnejšom zložení.

Rodáčky spod Tatier ich pokorili, následne prešli cez Austráliu a Veľkú Britániu až do finále. Tam už nestačili na Talianky, no nečakané druhé miesto opäť vrátilo Slovensku tenisovú tvár.

Skvelé výkony tam predviedli Šramková, Hrunčáková a Miháliková. V tíme boli aj Schmiedlová a Jamrichová. Viedol ich kapitán Matej Lipták.

Zľava: Slovenské tenistky Renáta Jamrichová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, tréner Matej Lipták a slovenské tenistky Tereza Miháliková a Viktória Hrunčáková so striebornými medailami počas tlačovej konferencie Slovenského tenisového zväzu s úspešným slovenským tímom v boji o Pohár Billie Jean Kingovej (Billie Jean King Cup) v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave. Bratislava, 21. november 2024. Foto: SITA/Bokor Tomáš

Ukončili kariéry

Rok 2024 bol plodný na nemilú súčasť života profesionálneho športovca – ukončenie kariéry. Až 18 športovcov sa rozhodlo nepokračovať na scéne.

Išlo napríklad o Rakúšana Dominica Thiema, ktorý vyhral US Open 2020 či Chorváta Iva Karloviča, ktorý dlho viedol štatistiku počtu es.

Na snímke rakúsky tenista Dominic Thiem s trofejou za triumf na US Open 2020. Foto: x.com

Medzi ďalšie veľké mená môžeme považovať Nemku Angelique Kerberová s tromi titulmi na grandslamoch a Garbiñe Muguruzovú s dvomi triumfami na podujatiach „veľkej štvorky“.

Presúvame sa aj k najlepším tenistom histórie – Rafaelovi Nadalovi a Andymu Murraymu. Brit aktuálne trénuje svojho rivala z hráčskych čias Djokoviča a pripravuje ho na úvodný grandslamový turnaj sezóny 2025.

Dvakrát ovládol domáci Wimbledon, raz US Open a dva razy sa tešil aj z olympijského zlata.

Obdivuhodná kariéra zraneniami zdecimovanému Murrayho však už nemala mať dlhého trvania, čo sa aj potvrdilo.

Brit Andy Murray plače a máva divákom po tom, čo ho s partnerom Danielom Evansom porazili Taylor Fritz a Tommy Paul z USA vo štvrťfinálovom zápase mužskej štvorhry na Letných olympijských hrách 2024 vo štvrtok 1. augusta 2024 na štadióne Roland Garros v Paríži. Foto: SITA/AP

Legendárny Španiel dokázal predčiť svojich súperov vo finále Rolanda Garrosa neprekonateľných 14-krát.

Štyri triumfy má aj na US Open, po dva pridal na Wimbledone a Australian Open. Z olympijských hier má aj zlato z dvojhry.

V elitnej desiatke singlistov zotrval neskutočných 912 týždňov. Medzi najlepšími tenistami tak bol takmer 18 rokov, čo je najdlhšia šnúra v súčasnom hodnotení tohto športu.

Na konte mal 22 grandslamových turnajoch, za čo mu patrí druhá priečka za Djokovičom, ktorý ich má o dva viac.

Španielsky tenista Rafael Nadal sa lúči s kariérou počas finálového turnaja o Davisov pohár 2024 v Málage. Foto: SITA/AP

Koniec kariéry si rozmyslela Collinsová, ktorá prežila azda najúspešnejší rok života na okruhu WTA.

Smutnú správu oznámil aj Francúz Richard Gasquet. Ten bude mať derniéru na domácom podujatí French Open, kde sa rozlúči s vlastnými divákmi.

Známy bol svojím jednoručným bekhendom. V rebríčku ATP mu patrilo 7. miesto v roku 2007. Na grandslamových podujatiach dokráčal najďalej do semifinále – dvakrát vo Wimbledone a raz na US Open.

Čo čakať v roku 2025?

Rozhodne treba rátať so stým kariérnym titulom Djokoviča. Aj keď mu to nevyšlo na prvom turnaji roka 2025 v Brisbane, kde skončil už vo štvrťfinále, no skôr či neskôr sa k tomuto „jubileu“ dopracuje.

Môže sa tak stať napríklad na Australian Open, kde mu to chutí a podujatie ovládol už desaťkrát. Triumfom na akomkoľvek grandslamovom turnaji by si pripísal už 25. čiarku, čo je najviac v Open ére tenisu.

Môžeme čakať aj neúnavnú naháňačku medzi Sinnerom, Alcarazom či Zverevom. Pamätný rok by mohol mať aj Taylor Fritz, Alex de Minaur, Jack Draper či Giovanni Mpetshi Perricard.

Posledný menovaný Francúz zaznamenáva jedno eso za druhým a svojich súperov takýmto servisom „ničí“. V Brisbane síce vypadol vo štvrťfinále, no premiérovo sa dostane do tretej desiatky rebríčka.

Návrat do popredia by mal zaznamenať Matteo Berretinni či Denis Shapovalov. V skvelej forme na prelome rokov zastihol 18-ročnú brazílsku hviezdičku Joaa Fonsecu.

Ten najprv triumfoval na turnaji budúcich hviezd a následne vyhral aj prvý titul roka na challengeri v Canberre. Posun zo 145. priečky ho neminie, predpovedať mu môžeme zrejme aj prvú svetovú päťdesiatku.

Na ženskom okruhu opäť raz treba rátať s triom Sobolenková, Swiateková a Gauffová. Úspechy budú žať aj Paoliniová, Čchin-wen Čeng, Jelena Rybakinová či Pegulová.

Vyšvihnúť a zlepšiť sa môžu aj Emma Navarrová, Paula Badosová, Mirra Andrejevová i Boulterová. Nemôžeme zabudnúť ani na Leylah Fernandezovú, Mariu Sakkariovú, Naomi Osakovú, ale takisto aj na Šramkovú.

Slovenke rozhodne nestačí 46. miesto v rebríčku, kvalifikácie na rôzne turnaje sú už minulosťou, môže suverénne zbierať body a postupovať stále vyššie.

Slovenská tenistka Rebecca Šramková oslavuje bod proti Američanke Danielle Collinsovej počas zápasu vo štvrtok 14. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Za talenty považujeme Jessicu Bouzas Maneirovú, Emmu Raducanovú a Jamrichovú, ktorú čaká premiérová sezóna medzi ženami.

Aj keď na prvom takomto turnaji padla už v úvodnom kole po debakli 6:0 a 6:2, no postupom čase si zvykne na rýchlejšie tempo a rozhodne má na to, aby sa zaradila medzi minimálne druhú stovku rebríčka.