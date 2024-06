Nový šampión Roland Garros má iba 21 rokov. Alcaraz nabral tempo Nadala, píšu Španieli (video)

Carlos Alcaraz má 21 rokov a v zbierke úspechov už grandslamové tituly na troch rôznych povrchoch. Ešte ako 19-ročný vyhral US Open na tvrdom povrchu v New Yorku, vlani ako 20-ročný pridal triumf na posvätnej londýnskej tráve vo Wimbledone a aktuálne pridal aj najcennejšie víťazstvo na antuke. V Paríži triumfoval mesiac a štyri dní po dovŕšení 21. narodenín.

„Alcaraz nabral tempo Rafu Nadala. Keď Nadal získal svoj tretí grandslamový titul, a bolo to v roku 2007 rovnako v Paríži, bol to časový rozdiel v porovnaní s Alcarazom iba 27 dní. A všetci vieme, kam to až rodák z Malorky dotiahol – k 22 grandslamovým triumfom,“ napísal web športového denníka Marca.

Vylepšená verzia Nadala na antuke

Rovnaký zdroj ponúkol ešte jedno zaujímavé porovnanie týkajúceho sa trojlístka nedávnych šampiónov svetového mužského tenisu.

„Novak Djokovič mal v čase Nadalových a Alcarazových troch titulov z GS iba jeden z Australian Open 2008 a Roger Federer nemal ako 21-ročný ešte žiadny. Prvý získal na wimbledonskej tráve v roku 2003 ako 22-ročný.“

Alcaraz je vylepšená verzia Nadala na antuke, zhodujú sa viacerí odborníci. Má skvelú fyzickú kondíciu, výbornú defenzívu, variabilný servis a smrtiaci forhend. K tomu si často pomáha dropšotmi aj volejmi, rád mení rytmus hry, je teda komplexný hráč. Robí však aj veľa chýb a aj preto v semifinále proti Jannikovi Sinnerovi (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) a vo finále proti Alexandrovi Zverevovi (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) musel otáčať zo stavu 1:2 na sety.

„Každé víťazstvo je výnimočné a na Roland Garros ešte špeciálnejšie, keď vidím svoje meno medzi siedmimi španielskymi víťazmi. Je to úžasný zoznam, ktorého som teraz súčasťou. Sníval som o tom od šiestich rokov, že sa raz dostanem do tohto bodu. Ten pocit sa nedá ničím vyvážiť,“ skonštatoval Alcaraz.

Má variabilnú hru

Na margo toho, že prvé tri grandslamové tituly získal každý na inom povrchu a vždy na prvý finálový pokus, rodák z Murcie doplnil: „Vyrastal som na antuke, ale väčšina turnajov na profiokruhu sa hrá na tvrdom povrchu. Preto som začal viac trénovať na tvrdom povrchu a to aj pred sezónou. A časom som zlepšil svoju hru na ‚harde‘ natoľko, že som sa začal lepšie cítiť aj na tomto povrchu. Celkovo mám však variabilnú hru, ktorou sa dokážem prispôsobiť každému povrchu. Veľa trénujem hru v defenzíve, ale mojím hlavným cieľom je zlepšovať sa vo svojom agresívnom štýle. Preto viem hrať aj na tráve, kde využívam svoje prednosti.“

Alcaraz vyhral Roland Garros 21 rokov po tom, čo tam triumfoval jeho tréner Juan Carlos Ferrero. Práve kvalitný tréning so štábom pred začiatkom turnaja označil za jeden z dôvodov svojho celkového triumfu. A to dva týždne pred Parížom vynechal pre zranenie predlaktia turnaj ATP Masters 1000 v Ríme a počas turnaja sám priznal, že pri niektorých forhendoch sa podvedome šetrí.

„Vždy som sa považoval za hráča, ktorý nepotrebuje veľa zápasov, aby sa dostal do formy. Mal som kvalitný tréning v Paríži so skvelými hráčmi. Cítil som, že sa dostávam do formy fyzicky aj herne. A počas turnaja som sa zlepšoval od zápasu k zápasu a dvíhal si sebavedomie. Dospel som k presvedčeniu, že na konci turnaja by som mohol hrať svoj najlepší tenis a to sa aj stalo,“ vysvetlil Alcaraz na webe ATP.