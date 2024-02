Dobrá nálada v tanečnom duchu: Komediálny kinohit Jedeme na teambuilding vydáva soundtrack

Film Jedeme na teambuilding žne veľký divácky úspech. Za necelé dva mesiace ho v Čechách a na Slovensku videlo už takmer pol milióna divákov. Bláznivá česko-slovenská komédia z korporátneho prostredia režisérky Zuzany Mariankovej a kreatívnej producentky Petry Polnišovej však pri tomto čísle nekončí ani náhodou.

„Máme obrovskú radosť, že ľudí náš film baví a že naň chodia. Často sa nás pýtajú na pesničky z filmu. Tak sme si povedali, že je najvyšší čas vydať soundtrack ako poďakovanie za ich priazeň,“ hovorí producent Juraj Brocko.

Hudbu k filmu vytvorili Viktor Hazard a Marek Šurin. „Keď sme sa zapojili do tohto projektu, nevedeli sme celkom presne, do čoho ideme. Nebola to len klasická scénická hudba. Vytvorili sme aj originálne pesničky, ktoré sme nahrali s viacerými muzikantmi ako Martin Madej, Samo Tomeček, Katka Ščevlíková či Markus Daniel. Potrebovali sme tiež dobrý rap a našli sme skvelú Ormay pôvodom z Afriky. Je to hudba na dobrú náladu, v tanečnom duchu,“ hovorí Viktor Hazard. „Takže keď ľudia tie pesničky nevedeli nájsť na streamoch, mali pravdu, naozaj tam doteraz neboli. Teraz ich dávame von na vyžiadanie skvelých filmových fanúšikov a veríme, že sa budú baviť ďalej.“

Takmer tridsaťminútový soundtrack je teda kombináciou scénickej hudby a pesničiek vytvorených pre film. Jednotlivé tracky na seba súvisle nadväzujú a sú okorenené filmovými hláškami, takže poslucháčom lepšie pripomenú jednotlivé scény.

Soundtrack Jedeme na teambuilding nájdete na väčšine streamovacích platforiem, vrátane

Okrem neho tvorcovia dali dokopy aj Playlist Jedeme na teambuilding, do ktorého pridali aj songy Michala Davida, Petra Nagya či Rytmusa, ktoré sa vo filme tiež objavili.

