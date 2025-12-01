Demokrati upozorňujú na ďalších 600-tisíc eur. Huliaka sa pýtajú, v akých problémoch je ministerstvo – VIDEO

Huliakovo ministerstvo zaplatilo advokátskej kancelárii 600-tisíc eur len za päť mesiacov. Upozornila na to strana Demokrati. Priblížili, že advokátska kancelária vykázala za päť mesiacov 4 000 pracovných hodín, čo v priemere znamená, že pre rezort muselo z kancelárie pracovať približne deväť zamestnancov.
Ďalších 600-tisíc eur
„Na čo je ministerstvu externá firma, ak má vlastné právne oddelenie?“ pýtajú sa Demokrati, ktorí vyzývajú ministra športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka), aby predložil odpočet konkrétnych činností a výsledkov kancelárie.
Demokrati obvinili Huliakovo ministerstvo z netransparentnosti, deň nato vláda odvolala Erneka a mení vedenie
„Minulý týždeň sme upozornili na marketingový stánok na čínskom ostrove, ktorý za 600-tisíc eur podpísal najvyšší úradník na ministerstve športu a cestovného ruchu Július Ernek. Dnes upozorňujeme na ďalších 600-tisíc eur, ktoré majú ísť v prospech advokátskej kancelárie,“ uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga s otázkou, na čo je ministerstvu plejáda externých advokátov, keď má svoje interné právne oddelenie.
V akých problémoch je ministerstvo?
„Neuveriteľných 600-tisíc eur za päť mesiacov roboty a vyše 4 000 človekohodín v zastupovaní v právnych sporoch? V akých problémoch je ministerstvo, že potrebuje v čase konsolidácie zastupovanie vo výške viac ako pol milióna?“ pýta sa Dominik Sumbal z Demokratov. Ten súčasne Huliakovi vyčíta, že len dve spomínané zmluvy predstavujú 1,2 milióna eur, ktoré sa mohli použiť na športovú činnosť či rozvoj cestovného ruchu.
Demokrati odhaľujú zmluvu za 600-tisíc eur, na Huliakovom ministerstve má padnúť generálny tajomník – VIDEO
Demokrati tak vyzvali ministra, aby urobil odpočet činnosti advokátskej kancelárie a predstavil konkrétnu výšku finančných prostriedkov, ktoré sa kancelárii podarilo ušetriť daňovým poplatníkom. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga vyzýva ministra, aby predstúpil pre verejnosť a všetko vysvetlil. Súčasne avizoval, že čoskoro prinesú ďalšie informácií o šafárení na ministerstve.