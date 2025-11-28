Demokrati obvinili Huliakovo ministerstvo z netransparentnosti, deň nato vláda odvolala Erneka a mení vedenie

Vláda na svojom piatkovom rokovaní odvolala Júliusa Erneka z postu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva cestovného ruchu a športu. Nahradí ho Marta Suchá, ktorá do funkcie nastúpi 1. decembra. Suchá pôsobí na rezorte od mája 2025, predtým pracovala na ministerstve pôdohospodárstva.
Očakávaná personálna zmena prišla deň po tom, čo strana Demokrati vo štvrtok podvečer upozornila na problémovú zákazku v hodnote takmer 600-tisíc eur, ktorú ministerstvo uzavrelo s externou firmou na dodávku prác, tovarov a služieb.
Ministerstvo nepreukázalo prínos projektu
„V čase konsolidácie zaplatiť státisíce za marketingový stánok na ostrove Hainan v Číne je neospravedlniteľné,“ vyhlásil krajský predseda Demokratov pre Bratislavu Dominik Sumbal, pričom tvrdí, že ministerstvo nepreukázalo strategický ani ekonomický prínos projektu. Zmluva podľa Demokratov vyvoláva otázky o efektívnom nakladaní s verejnými zdrojmi a o tom, akým spôsobom rezort určuje priority v období úsporných opatrení.
Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu má byť odvolanie Júliusa Erneka len jedným z dôsledkov širších problémov rezortu. Tvrdí, že ministerstvo sa stalo priestorom politických nominácií bez jasných kritérií odbornosti a kritizuje spôsob, akým minister Rudolf Huliak riadi agendu cestovného ruchu a športu.
„Minister Huliak nerobí nič iba vydiera politických partnerov, dosadzuje svojich neodborných nominantov na vysoké štátne funkcie a celý rezort, ktorý má dočasne v správe, je iba ministrovou dojnou kravou,“ uviedol Šeliga.
Rezort je pod zvýšeným politickým aj verejným dohľadom
Dynamika posledných dní tak vytvára obraz rezortu, ktorý je pod zvýšeným politickým aj verejným dohľadom. Zmeny vo vedení prichádzajú v čase, keď vláda na jednej strane deklaruje konsolidačné úsilie, no na druhej čelí otázkam, či nie všetky rozpočtové rozhodnutia zodpovedajú tomuto cieľu.
Výdavky na zahraničné marketingové aktivity, spochybňované opozíciou, otvárajú diskusiu o tom, ako štát pristupuje k propagácii cestovného ruchu a či existuje jasná stratégia s merateľnými prínosmi.
Odchod Júliusa Erneka a nástup Marty Suchej môže byť tak vnímaný nielen ako personálna zmena, ale aj ako signál, že vláda si uvedomuje potrebu stabilizovať riadenie rezortu a reagovať na pochybnosti o efektívnosti jeho výdavkov.