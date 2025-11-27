Čaučík nazval Huliakov zákon o hazarde nebezpečným, koalícia ponesie celú zodpovednosť za hlasovanie – VIDEO

Na aktuálnej parlamentnej schôdzi sa bude rozhodovať o prelomení veta prezidenta k tzv. Huliakovmu zákonu o hazarde, ktorý podľa podpredsedu KDHMariána Čaučíka predstavuje jednu z najrizikovejších reforiem v tejto oblasti.
„Tento zákon je ukážkou amatérskej a zároveň nebezpečnej legislatívy, ktorá by v civilizovanej krajine vôbec nemala prejsť parlamentom. Minister Huliak ho obhajuje spôsobom, ktorý presne vystihuje jeho prístup k riadeniu štátu – bez dát, bez rešpektu k odborníkom a bez pochopenia, čo hazard spôsobuje v rodinách,“ uviedol Čaučík.
Štát nemá rozširovať prítomnosť hazardu
KDH zdôrazňuje, že štát by mal hazard regulovať a obmedzovať, nie rozširovať jeho prítomnosť. „Namiesto toho, aby štát chránil ohrozených, minister navrhuje, aby štát sám hazard rozširoval. To nie je odvážna politika, to je hazard s ľuďmi. Každý príčetný človek, ktorý má rodinné cítenie a srdce na mieste, musí byť proti tomu, aby sa hazard šíril a zamoroval verejný priestor,“ doplnil. Podľa KDH má novela nielen sociálne, ale aj politické riziká.
„Každý zodpovedný politik by sa mal zamyslieť, či chce niesť následky hazardu, sociálnych škôd a rozbitých rodín len preto, že jeden minister potrebuje ukázať silu a dostať sa k peniazom, z ktorých si bude kupovať priazeň pre svoju novú stranu,“ vyhlásil Čaučík.
KDH zároveň pripomína, že opozícia nenesie zodpovednosť za výsledok hlasovania. „O vete prezidenta sa dá rozhodnúť jedine tak, že ho koalícia prelomí. A prelomí ho len vtedy, ak si to sama odhlasuje nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných. Je to výlučne ich rozhodnutie a ich zodpovednosť,“ upozornil Čaučík. Hlas-SD na výbore hlasoval proti prelomeniu veta, no podľa Čaučíka je ich postoj neistý.
Verejné slová nestačia
„Veľmi dobre poznáme ich parlamentnú históriu. Koľkokrát sme už počuli jasné stanovisko, ktoré sa pri finálnom hlasovaní rozplynulo? Koľkokrát videli problém, ale nakoniec sa zľakli? Ak to s odporom voči Huliakovmu hazardu myslia vážne, nech to ukážu hlasovaním,“ povedal. Čo sa týka SNS, podľa dostupných vyjadrení strana deklaruje odmietavý postoj k prelomeniu veta. „Sme veľmi zvedaví, či to aj potvrdia. Verejné slová nestačia, počíta sa iba hlasovanie,“ dodal.
KDH nezahlasuje za prelomenie veta prezidenta. „Máme v tejto veci čistú a nemennú pozíciu. Jediné, čo sa počíta, je hlasovanie. A tam sa ukáže, kto to myslí so zodpovednosťou úprimne a kto sa opäť zľakne vlastného tieňa, či bude, aby som použil ich vlastné reči, za handru,“ doplnil Čaučík.
Na aktuálnej schôdzi sa zároveň má prerokovať aj návrh na zákaz freespinov, ktorý predložili kresťanskí demokrati. KDH dlhodobo upozorňuje, že ide o jednu z najagresívnejších marketingových praktík v hazardnom priemysle. „Freespiny sú vstupnou bránou do závislosti. Ak niekto hovorí, že chce chrániť ľudí pred hazardom, nemôže zároveň brániť nástroje, ktorými sa ich hazard láka. Zákaz freespinov je minimom, ak to myslíme s ochranou rodín vážne,“ uzavrel podpredseda KDH Marián Čaučík.