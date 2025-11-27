Demokrati odhaľujú zmluvu za 600-tisíc eur, na Huliakovom ministerstve má padnúť generálny tajomník – VIDEO

Strana Demokrati upozorňuje na ďalší problém v rezorte cestovného ruchu a športu, kde má podľa jej informácií skončiť generálny tajomník služobného úradu Július Ernek. Dôvodom má byť zmluva na dodávku prác, tovarov a služieb v hodnote takmer 600-tisíc eur, ktorú ministerstvo uzavrelo s externou firmou. Demokrati tvrdia, že zmluva je neprimeraná súčasným podmienkam, keď štát deklaruje potrebu konsolidácie verejných financií.
Informáciu zverejnil krajský predseda Demokratov pre Bratislavu Dominik Sumbal, podľa ktorého má byť Ernek odvolaný už v piatok na rokovaní vlády.
„Podľa našich informácií ide o snahu ministra Huliaka predísť škandálu, ale to sa mu nepodarí, pretože v čase konsolidácie zaplatiť státisíce za marketingový stánok na ostrove Hainan v Číne je neospravedlniteľné,“ uviedol Sumbal. Podľa Demokratov ide o projekt, ktorý nemá jasný finančný ani strategický prínos a vyvoláva otázky o efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi.
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga tvrdí, že rezort cestovného ruchu čelí širším problémom. Hovorí o „mnohých pofidérnych veciach“, ktoré majú byť postupne zverejnené, pričom obviňuje ministra Huliaka z netransparentného riadenia rezortu.
„Minister Huliak nerobí nič iba vydiera politických partnerov, dosadzuje svojich neodborných nominantov na vysoké štátne funkcie a celý rezort, ktorý má Huliak dočasne v správe, je iba ministrovou dojnou kravou,“ povedal Šeliga. Demokrati tvrdia, že jednotlivé rozhodnutia rezortu neprinášajú benefity ani pre športové prostredie, ani pre cestovný ruch, ktoré majú byť jeho hlavnou agendou.