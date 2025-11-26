Galko obvinil exposlanca OĽaNO, že ho platí Matovič za špinavú robotu voči opozícii. Jakab reaguje: Toto je krutá pravda o Demokratoch! - VIDEO

Poslanec parlamentu Ľubomír Galko (Demokrati) tvrdí, že exposlanec OĽaNOMarek Šefčík je platený Igorom Matovičom(Hnutie Slovensko) za to, aby zverejňoval na sociálnej sieti zmanipulované videá o opozičných stranách.
Galko kritizuje zostrihané videá a útočné statusy Šefčíka, ktoré sa šíria po sociálnej sieti a dostali sa aj k sympatizantom Demokratov, ktorí žiadali politika o reakciu.
„Naozaj nemám chuť už reagovať a zapodievať sa všetkými blbosťami. Šefčík je v podstate chudák, čo sa hoc aj z vysokého miesta na kandidátke vo voľbách v 2023 nedostal do parlamentu, kopa z nás ho prekrúžkovala z podstatne nižších miest a on a jeho rodina nemali po voľbách z čoho žiť,“ píše Galko vo svojom najnovšom statuse.
Platený provokatér?
Galko tvrdí, že Šefčíkovú zlú životnú situáciu zneužil po voľbách líder Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý ho „naverboval a začal mu platiť mesačne ťažké tisíce eur za to, že robí preňho špinavú robotu voči opozičným politikom a opozičným politickým stranám, ktorú Matovič robiť nechce alebo nemôže“.
Podľa Galka je isté, že ani jedno Šefčíkovo zostrihané či zmanipulované video, alebo útočný status smerom k opozičným stranám alebo ich predstaviteľom nevznikne bez poverenia, respektíve príkazu Matoviča.
„Aj ja by som dokázal zostrihať video, kde Matovič objíma Sulíka, o desať sekúnd ho posiela kopať hroby, potom hovorí, že Sulík je jeho najlepší kamoš a o chvíľu zasa, že je debil a potom zas ako sú v objatí pri varení halušiek. Prečo by som také niečo ale asi tak robil…akú pridanú hodnotu by to pre vás ako občanov, čo sa chcú mať lepšie, malo? Ako by vám to pomohlo?“ pýtal sa Galko s tým, že on by nikdy nebol taký zbabelý, aby „nechal za seba robiť špinavosti niekoho iného a ešte ho za to aj platil“.
Prepieranie špinavej bielizne pokračovalo tým, keď Galko na adresu svojho bývalého kolegu z OĽaNO uviedol, že má predpoklady na intrigánstvo. Šefčík údajne svojím intrigovaním toho času tak vytočil Jozefa Pročka, že ten ho dokonca aj fyzicky napadol. „Veď práve za nejakú intrigu ho na klube fyzicky napadol Pročko a chcel ho zmlátiť a ja som tomu vtedy zabránil, inak by ho dobil jak žito,“ vyrukoval s informáciou politik.
Jakab sa zastal Šefčíka
Marek Šefčík je členom Hnutia Slovensko a v rokoch 2020 a 2023 bol poslancom parlamentu za OĽaNO, v posledných parlamentných voľbách sa mu však už nepodaril opätovne prekrúžkovať do parlamentu. Aktuálne pôsobí ako asistent poslanca Hnutia Slovensko Júliusa Jakaba, od ktorého sme sa pýtali, čo hovorí na obvinenia Galka.
„Pán Šefčík určite nie je platený za to, aby na niekoho útočil,“ hovorí v úvode Jakab. „Pán Šefčík ale zastáva pravdu, to je tá jeho vlastnosť, kvôli ktorej aj bol poslancom Národnej rady a kvôli ktorej mu ľudia dávali dôveru vo voľbách, a keď vidí, že niekto klame, alebo nehovorí pravdu, tak sa to snaží dávať na pravú mieru. Nie je to žiadna podvraťácka činnosť,“ povedal ďalej Jakab pre agentúru SITA.
Opozičný poslanec tvrdí, že Hnutie Slovensko sa snaží spolupracovať s celou opozíciou, čoho dôkazom sú protesty zo 17. novembra, kedy pozvali celú opozíciu na námestia a na pódiá. Naopak, keď v utorok zvolali protest pred parlamentom Demokrati, tí členov Hnutia Slovensko nepozvali a ich vystúpenie zakázali. „Aj keď sme sa pýtali, či tam môžeme prísť, povedali nám, že tam prísť nemôžeme,“ prezradil Matovičov poslanec.
„My sme tí, ktorí sa snažíme ísť v ústrety, snažíme sa hovoriť pravdu, snažíme sa vyvracať klamstvá, ktoré sú v priestore a verím, že toto nemôže vadiť nikomu,“ uzavrel Jakab.