Demokrati avizujú protest v Bratislave, tvrdia že zrušenie úradu oznamovateľov je pomsta Fica a Šutaja Eštoka

Opozičná strana Demokrati avizuje protest proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý sa uskutoční v utorok 25. novembra o 17:00 v Bratislave pred budovou parlamentu. Ako strana informovala, rozhodnutie vlády úrad transformovať je pomstou čestným oznamovateľom korupcie a policajtom okolo Jána Čurillu.
Podľa Gašpara úrad prijíma politické rozhodnutia. Majerský reaguje, že vláda prepisuje zákony podľa vlastných potrieb
Premiér Robert Fico a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podľa Demokratov nezvládli, že im úrad uložil pokuty, a tak sa rozhodli úrad rovno zrušiť. Takýto mocenský zásah si podľa opozičnej strany nedovolil ani expremiér Vladimír Mečiar.
„Vláda doslova valcuje právny štát na Slovensku a oznamovateľov korupcie,“ konštatujú Demokrati. Po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry je to podľa strany ďalší úder pre boj s rozkrádaním Slovenska. „Je to útok na právny štát. Je to krok späť v boji proti korupcii. Je to ohrozenie financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Je to signál všetkým čestným ľuďom: odteraz rozhoduje politická moc, pomsta Roberta Fica a Šutaja Eštoka,“ dodali Demokrati.
Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.