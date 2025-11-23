Demokrati avizujú protest v Bratislave, tvrdia že zrušenie úradu oznamovateľov je pomsta Fica a Šutaja Eštoka

Takýto mocenský zásah si podľa opozičnej strany nedovolil ani expremiér Vladimír Mečiar.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
PROTEST: Nedovoľme umlčať slobodné médiá
Podpredseda strany Demokrati Juraj Šeliga počas protestu Nedovoľme umlčať slobodné médiá. Za slobodné médiá! Za Slovensko bez cenzúry! pred TV Markíza. Bratislava, 28. máj 2024. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Opozičná strana Demokrati avizuje protest proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý sa uskutoční v utorok 25. novembra o 17:00 v Bratislave pred budovou parlamentu. Ako strana informovala, rozhodnutie vlády úrad transformovať je pomstou čestným oznamovateľom korupcie a policajtom okolo Jána Čurillu.

Premiér Robert Fico a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podľa Demokratov nezvládli, že im úrad uložil pokuty, a tak sa rozhodli úrad rovno zrušiť. Takýto mocenský zásah si podľa opozičnej strany nedovolil ani expremiér Vladimír Mečiar.

„Vláda doslova valcuje právny štát na Slovensku a oznamovateľov korupcie,“ konštatujú Demokrati. Po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry je to podľa strany ďalší úder pre boj s rozkrádaním Slovenska. „Je to útok na právny štát. Je to krok späť v boji proti korupcii. Je to ohrozenie financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Je to signál všetkým čestným ľuďom: odteraz rozhoduje politická moc, pomsta Roberta Fica a Šutaja Eštoka,“ dodali Demokrati.

Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.

Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.

