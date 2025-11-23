Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody

Otázka, prečo by sa zmena zákona mala schvaľovať zrýchlene, je podľa neho legitímna.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MPSVR SR: Práca namiesto dávok
Zľava: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy počas tlačovej besedy ministra práce v brífingovej miestnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tému: Práca namiesto dávok. Kto odmietne pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi. Bratislava, 2. júl 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mali vysvetliť, prečo by transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov mala prebehnúť v skrátenom legislatívnom konaní. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Otázka, prečo by sa zmena zákona mala schvaľovať zrýchlene, je podľa neho legitímna.

„Treba na toto odpovedať,“ skonštatoval Tomáš, pričom zopakoval, že objasniť to majú minister vnútra a minister spravodlivosti. „Pretože skrátené legislatívne konanie treba jednoducho vysvetliť,“ dodal.

Viac k osobe: Boris SuskoErik TomášMatúš Šutaj Eštok
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDSMER-SDÚrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Okruhy tém: Minister práce a sociálnych vecí Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Politika 24 Skrátené legislatívne konanie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk