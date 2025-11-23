Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mali vysvetliť, prečo by transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov mala prebehnúť v skrátenom legislatívnom konaní. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Otázka, prečo by sa zmena zákona mala schvaľovať zrýchlene, je podľa neho legitímna.
Dôvodom transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov je odstránenie jeho šéfky, myslí si Dlugošová
„Treba na toto odpovedať,“ skonštatoval Tomáš, pričom zopakoval, že objasniť to majú minister vnútra a minister spravodlivosti. „Pretože skrátené legislatívne konanie treba jednoducho vysvetliť,“ dodal.