Podľa Gašpara úrad prijíma politické rozhodnutia. Majerský reaguje, že vláda prepisuje zákony podľa vlastných potrieb

Úrad však napriek tomu podľa neho ostane zachovaný a v rámci transformácie mu pribudne aj agenda odškodňovania obetí trestnej činnosti.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
NR SR: Rokovanie 33. schôdze
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar počas rokovania pokračujúcej 33. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 1. apríl 2025. Foto: SITA/Kancelária NR SR
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov je v súčasnosti spolitizovaný, keďže jeho šéfka Zuzana Dlugošová má za manžela politika z opozičného Progresívneho Slovenska. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to skonštatoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že niektoré rozhodnutia a stanoviská úradu sú z tohoto dôvodu čisto politické. Úrad však napriek tomu podľa neho ostane zachovaný a v rámci transformácie mu pribudne aj agenda odškodňovania obetí trestnej činnosti.

„Tento úrad tu zostane, bude naďalej chrániť a riešiť agendu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ zdôraznil Gašpar. Ja však podľa neho potrebné urobiť revíziu niektorých jeho aspektov, napríklad nevyváženosti vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca.

Ako príklad uviedol policajný tím „čurillovcov“, kde sa podľa neho ministerstvo vnútra nemôže domôcť revidovania ich statusu ako chránených oznamovateľov. Gašpar doplnil, že transformáciu úradu odsúhlasila vláda v sobotu preto, aby ešte stihla návrh zaradiť na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu.

Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ruší inštitúcie, ktoré mu nejdú po ruke, ale idú mu po krku. „Ak zákony nevyhovujú, prepíšu sa. Ak inštitúcie nekonajú tak, ako majú, zrušia sa,“ vyhlásil Majerský. Účelom transformácie úradu je podľa neho práve výmena jeho vedenia.

Viac k osobe: Tibor GašparZuzana Dlugošová
Firmy a inštitúcie: KDH Kresťanskodemokratické hnutieSMER-SDÚrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Okruhy tém: Smer-SD televízia TA3

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk