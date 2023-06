Demilitarizácia Ukrajiny sa podarila, v protiofenzíve nepokročila a západné sankcie neizolovali Rusko, tvrdí Putin

Rusko už presunulo do Bieloruska niektoré jadrové zbrane. V Petrohrade to potvrdil ruský vodca Vladimir Putin. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rusko začiatkom tohto mesiaca oznámilo, že od júla rozmiestni taktické jadrové zbrane na bieloruskom území.

Ukrajine dochádza vlastné vybavenie

Putin teraz vo svojom prejave na ekonomickom fóre povedal, že jadrové zbrane by použili len v prípade ohrozenia existencie ruského štátu. Dodal však, že Rusko „nemá takú potrebu“ ich použiť.

Ruská invázia na Ukrajinu už podľa neho viedla k „demilitarizácii“ Ukrajiny, čo bol jeden z cieľov, ktorý Moskva označila na začiatku vojny.

„Pokiaľ ide o demilitarizáciu, pozrite sa, Ukrajina čoskoro úplne prestane používať svoju vlastnú techniku,“ rozprával na ekonomickom fóre v Petrohrade a vyhlásil, že Kyjivu „už nič nezostalo“.

Ukrajine podľa ruského vodcu už čoskoro dôjde jej vlastné vojenské vybavenie a bude úplne závislá od techniky, ktorú jej dodajú západné krajiny.

Proti ruskej armáde nemali šancu

Tvrdí tiež, že Ukrajina nedosiahla žiadny pokrok vo svojej protiofenzíve, a hovorí, že nemala „žiadnu šancu“ proti ruskej armáde.

Západným sankciám, ktoré mnohé západné štáty uvalili v dôsledku ruského útoku na Ukrajinu, sa podľa neho nepodarilo izolovať Rusko.

Miesto toho viedli podľa Putina k „rozšíreniu“ jeho obchodu s „trhmi budúcnosti“. V prejave chválil nové dohody s krajinami v Ázii, na Blízkom východe a v Latinskej Amerike, ktoré nazval „spoľahlivými, zodpovednými partnermi“.

Ruská ekonomika by vraj mohla podľa jeho názoru v tomto roku vzrásť až o 2 %, keďže krajina zápasí so západnými sankciami.

Vyrovnané verejné financie

BBC pritom upozorňuje, že jeho prognóza sa týka hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý je meradlom všetkých aktivít spoločností, vlády a jednotlivcov v krajine.

Medzinárodný menový fond (MMF) v apríli znížil svoju prognózu pre Rusko na rok 2024 z 2,1 % na 1,3 %.

Putin tiež vo svojom prejave uviedol, že „celkovo sú (ruské) verejné financie vyrovnané“, ale Moskva musela vynaložiť viac prostriedkov na obranu, aby posilnila bezpečnosť.

„Musíme to urobiť, aby sme ochránili suverenitu našej krajiny,“ povedal a dodal, že musí „povedať, že vo všeobecnosti je to opodstatnené, a to aj z ekonomického hľadiska“.