Útokom jadrovými zbraňami by Rusko podľa bývalého poradcu ruského prezidenta Vladimira Putina, politológa Sergeja Karaganova, mohlo zachrániť ľudstvo.

Úder na Poznaň

Karaganov navrhol, aby Moskva preventívny úder uskutočnila niekde v Európe, napríklad na poľské mesto Poznaň. Informuje o tom portál Wiadomości.

Ideológ imperiálneho Ruska Karaganov to napísal v článku pre ruský časopis Profile, v ktorom vyzýval na „zlomenie vôle Západu“ prostredníctvom jadrových hrozieb alebo použitia takýchto zbraní.

Riziko odvetného útoku USA

Bez toho podľa neho nebude nijaký výsledok vojny na Ukrajine pre ruskú stranu dostatočne „uspokojivý“.

„Protivník musí vedieť, že sme pripravení na preventívny úder, ktorý by bol odvetou za všetky jeho súčasné aj minulé agresie, aby sme zabránili globálnej termonukleárnej vojne,“ hovorí dekan Fakulty svetovej ekonomiky a politiky na Vysokej ekonomickej škole v Moskve.

Karaganov predpokladá, že s cieľom minimalizovať riziko odvetného útoku USA na Rusko, by Moskva mala preventívne udrieť niekde v Európe, „napríklad“ na poľské mesto.

„Iba v situácii, keď by bol v Bielom dome šialenec, ktorý by okrem toho nenávidel svoju krajinu, by sa Amerika v snahe brániť Európanov odvážila na útok, ktorým by na seba privolala odvetu, a obetovala by napríklad Boston pre povedzme Poznaň,“ dodal Karaganov.