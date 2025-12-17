Dembélé a Bonmatíová sú najlepší hráči sveta podľa FIFA. Fantastický rok osobne aj kolektívne, tvrdí víťaz

Francúz Ousmane Dembélé a Španielka Aitana Bonmatíová sa stali najlepšími futbalistami sveta podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v období od 11. augusta 2024 do 2. augusta 2025.
Ceny si prevzali na slávnosti v Katare v predvečer finále Interkontinentálneho pohára medzi PSG a Flamengom.
Ščasný je rozčarovaný po nečakanom konci v Trnave: Bolo to celé zvláštne, zo sklamania prišiel poriadny hnev - FOTO
Dvadsaťosemročný Dembélé získal nedávno v septembri aj iné prestížne ocenenie – Zlatú loptu ako odmenu za výnimočnú sezónu s tímom Paríž Saint-Germain, v ktorej tento francúzsky veľkoklub získal okrem domáceho double aj prvýkrát víťazstvo v Lige majstrov.
Bývalý útočník Borussie Dortmund a FC Barcelona Dembélé v sledovanom období strelil 35 gólov vo všetkých súťažiach.
Dembélé by sa mohol vrátiť do zostavy PSG už v najbližšom zápase Ligy majstrov proti Tottenhamu - VIDEO
V jedenástke 6 hráčov PSG
Dembélé sa ako jeden zo šiestich hráčov PSG ocitol aj v najlepšej jedenástke podľa FIFA. Okrem neho sú v nej brankár Gianluigi Donnarumma, obrancovia Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes (všetci PSG) a Virgil van Dijk (FC Liverpool), stredopoliari Cole Palmer (Chelsea), Vitinha (PSG), Pedri (FC Barcelona) a Jude Bellingham (Real Madrid) a tiež útočník FC Barcelona Lamine Yamal.
„Chcem sa poďakovať svojim spoluhráčom. Tvrdá práca sa vypláca, bol to pre mňa fantastický rok, individuálne aj kolektívne,“ povedal 28-ročný Dembélé.
Suverénne Bonmatíová
Dvadsaťsedemročná Bonmatíová nemá v poslednom čase vo svetovom ženskom futbale konkurenciu. Za hráčku roka podľa FIFA ju korunovali tretíkrát za sebou po tom, čo nedávno získala aj tretiu Zlatú loptu za sebou.
S tímom FC Barcelona sa v minulej sezóne stala majsterkou Španielska, ale na medzinárodnej scéne so svojím tímom neuspela vo finále Ligy majstrov a so španielskou reprezentáciou rovnako nezvíťazila vo finále ME.
Prečo nevyhral Yamal Zlatú loptu? Je za tým vek, tvrdí šéf La Ligy
„Je to pre mňa veľká česť. Vďaka patrí všetkým, ktorí mi pomáhajú – spoluhráčkam, trénerom, aj fanúšikom, ktorí za mňa hlasovali,“ vyhlásila Bonmatíová.
Enrique a Wiegmanová
Tréner PSG Luis Enrique bol vyhlásený za najlepšieho trénera mužského tímu pred Hansim Flickom z FC Barcelona a trénerom FC Liverpool Arnem Slotom. Cena pre najlepšiu trénerku sa ocitla v rukách Sariny Wiegmanovej, ktorá doviedla Angličanky k titulu majsteriek Európy po tretí raz za sebou.
V Egypte po kritike Salaha prestávajú sledovať zápasy FC Liverpool
V kategórii brankárov si cenu v mužskej kategórii prevzal Talian Gianluigi Donnarumma, ktorý prišiel do Manchestru City po víťazstve v Lige majstrov s PSG. Rovnakú trofej v ženskej kategórii získala víťazka Eura 2025 z Chelsea Hannah Hamptonová.
Montiel a Ovalleová
Santiago Montiel z tímu Independiente Buenos Aires získal prestížnu Cenu Ferenca Puskása za najlepší gól roka vďaka svojmu kopu spoza šestnástky a v zápase najvyššej argentínskej súťaže proti Independiente Rivadavi.
Smutný tréner Weiss: Bojujeme, ale kvalitu nemáme. Bol to odovzdaný výkon - VIDEO
Rovnaký honor medzi ženami (Marta Award) patrí Lizbeth Ovalleovej z tímu Tigres za gól do bránky Guadalajary v najvyššej mexickej súťaži.