Smutný tréner Weiss: Bojujeme, ale kvalitu nemáme. Bol to odovzdaný výkon - VIDEO

ŠK Slovan utrpel štvrtú prehru v piatom svojom vystúpení v Konferenčnej lige UEFA 2025/2026.
Sympatický výkon a domáce víťazstvo proti Vallecanu (2:1) nemali v Severnom Macedónsku svoje pokračovanie.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrali ďalší slabý zápas v Konferenčnej lige UEFA a výsledkom bola prehra 0:2 v Skopje proti tímu KF Škendija.

Dva góly a kontrola

Po polhodine hry si dal Bajrič v hlavičkovom súboji nešťastný vlastný gól a v posledných sekundách prvého polčasu Albánec Spajiu dokopol loptu do prázdnej bránky po skvelej prihrávke Webstera z krídelného priestoru.

V druhom polčase Škendija kontrolovala dvojgólový náskok a potvrdila, že defenzíva jej ide. V piatich zápasoch Konferenčnej ligy 2025/2026 severomacedónsky majster inkasoval iba štyri góly, z toho vo dvoch ani jeden.

Tretia prehra v sérii

Slovenský šampión sa nachádza vo fáze sezóny, keď má veľký problém utvoriť si vôbec šancu na skórovanie, nieto ešte strieľať góly. Slovan prehral tretí zápas za sebou (predtým doma s Ružomberkom a v Košiciach) a strelil v nich dokopy jediný gól.

Nevystrelili na bránku

„Futbal je o pohybe a Škendija mala pohyblivejších hráčov, nemyslím si, že lepších, ale pohyblivejších. Futbal je o pohybe a rýchlosti. Z našej strany je to realita, odovzdaný výkon. Vždy urobíme chybu po našej šanci a dostaneme z toho gól. A potom ešte druhý. Prakticky sme nevystrelili na bránku. Celá ofenzívna hra je veľmi slabá. Bojujeme, ale kvalitu vpredu nemáme. Škendija vyhrala zaslúžene, treba jej zagratulovať,“ zhodnotil tréner Vladimír Weiss st. pre JOJ Šport.

Chýba stredný útočník

Už ako obohraná platňa pôsobia jeho slová o chýbajúcej kvalite v ofenzíve, resp. zranených hráčoch. Tréner má pravdu, ale zároveň je pravda aj to, že Slovan nemá plnohodnotnú náhradu v útoku za Toliča alebo Šporara.

„Chýba nám stredný útočník, lebo Marcelli, Vlado ani Ibrahim nimi nie sú. Nemáme kvalitu smerom do zakončenia. Yirajang je tiež krídlo…,“ podotkol Weiss st.

Mak sa ospravedlnil

Jedným z hráčov, na ktorého góly sa Slovan ešte nedávno spoliehal, bol Róbert Mak. Bývalý reprezentant v tejto sezóne v 28 zápasoch strelil 7 gólov, ale ani jeden v Konferenčnej lige.

„Toľko sa rozprávame, že už ani nevieme, čo si máme povedať. Bol to ďalší veľmi slabý výkon, ospravedlňujeme sa svojim fanúšikom. Nezaslúžia si výkony, ktoré predvádzame na ihrisku. Najmä po minulej sezóne nie. Musíme sa dať dokopy a niečo urobiť. Takto to nemôže ďalej pokračovať,“ povedal Mak pre JOJ Šport.

Treba čistú hlavu

Slovanisti ešte nepôjdu na vianočný odpočinok. Už o dva dni na nich čaká domáci súboj proti MŠK Žilina o titul jesenného lídra Niké ligy. A o ďalšie štyri dni ešte posledné vystúpenie v Konferenčnej lige, rovnako v domácom prostredí, proti švédskemu tímu BK Häcken.

„Treba mať čistú hlavu a s rozumom riešiť situáciu. Prídu Ofori a Ignatenko, výpadky v ofenzíve sú ale stále veľké,“ dodal Weiss st.

