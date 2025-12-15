Ščasný je rozčarovaný po nečakanom konci v Trnave: Bolo to celé zvláštne, zo sklamania prišiel poriadny hnev - FOTO

Bývalý tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný prehovoril o konci na lavičke „bílych andelov“. Neskôr ho vystriedal Martin Škrtel, ktorý priviedol svoj tím k trom výhram a jednej prehre.
Po odchode Michala Gašparíka do Poľska bol kouč prvou voľbou. „To, že sme hrali na začiatku atraktívne a boli sme aj efektívni mi uškodilo. Veľa ľudí akoby začalo veriť, že ideme hrať o titul,“ priznal v rozhovore pre web my.sme.sk 47-ročný rodák z Prahy.
„Chcem uviesť veci na správnu mieru. Najskôr som nechcel komentovať svoj koniec v klube, hoci sklamanie bolo obrovské. Nechcel som sa púšťať do debát, zatvoril som sa sám do seba. Zo sklamania prišiel poriadny hnev. Je to však futbalový život. To, že budú v Trnave tlaky som očakával, keďže som tam už trénoval. Z môjho konca som bol prekvapený a šokovaný,“ prezradil Ščasný.
Dôvodom nerozumie
Klub vo vyjadrení napísal, že to bolo na základe dohody oboch strán, čo kouč rázne poprel. „Bolo to celé zvláštne. K odvolaniu neprišlo ihneď po zápase s Prešovom, ale bola tam reprezentačná pauza. Celý týždeň sme trénovali, cez víkend mali voľno, v pondelok a utorok sme sedeli s hráčmi, mali pohovory. So slovenskými a českými futbalistami sme mali pozitívnu debatu. Aj s legionármi sme si určité veci vysvetlili. Energia na tréningoch bola fantastická.“
Potom mu prišiel telefonát od Škrtela, aby sa dostavil na štadión. Tam mu spolu s prezidentom klubu Petrom Machom oznámili predčasný koniec na lavičke.
„Dôvody, ktoré mi povedali, absolútne neberiem. Prvým boli nedostatočné výkony, ktoré neboli ako v úvode sezóny. Prišlo však trinásť nových hráčov, prebudovával sa káder, spôsob hry, čo nie je jednoduché. Keď chcete hrať atraktívny futbal, vyžaduje si to čas. Určite viac ako trinásť zápasov. V niektorých dueloch sme to ukázali, prišli aj stretnutia, keď nám to súper zatvoril a s hlbším blokom sme mali problémy. Nehrali sme dobre v Ružomberku, ani v Prešove, kde sme podali najhorší výkon pod mojím vedením. Predtým sme hrali výborne s Trenčínom, otočili zápas s Košicami,“ povedal skúsený kormidelník.
Ako ďalšie dôvody vedenie uviedlo, že ostatné tímy Trnave bodovo unikajú, s čím nesúhlasil. „Vedel som, že sa to otočí, ale v klube už nemali trpezlivosť.“
Doplnil, že mu povedali, že niektorí hráči, ktorí nehrávajú, nemajú jeho dôveru a nevedia, čo majú robiť. „So všetkými hráčmi som komunikoval, okrem Metsoka a Taradudu, ktorý dostal šancu odísť, lebo výkonnostne na to jednoducho nemal,“ dodal Ščasný pre uvedené médium.