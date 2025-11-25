Dembélé by sa mohol vrátiť do zostavy PSG už v najbližšom zápase Ligy majstrov proti Tottenhamu - VIDEO

Francúzsky futbalový útočník Ousmane Dembélé z klubu Paríž Saint-Germain by sa už v stredu 26. novembra mohol vrátiť do zostavy úradujúceho víťaza Ligy majstrov. Držiteľ Zlatej lopty po zranení možno nastúpi proti anglickému Tottenhamu Hotspur.
Tréner Luis Enrique uviedol, že ak nebude mať Dembélé žiadne problémy, bude súčasťou tímu. Dvadsaťosemročný útočník si v tejto sezóne pripísal len päť štartov pre rôzne zdravotné problémy. Zatiaľ naposledy hral pred troma týždňami, keď absolvoval len 25 minút duelu proti Bayernu Mníchov, pre zranenie lýtka však z duelu odstúpil.
„Každý návrat po zranení je náročný a pri Ousmanem musíme byť ešte opatrnejší, hoci ho chceme späť,“ povedal Enrique. Futbalisti PSG v Lige majstrov zaznamenali v úvode tri víťazstvá, prišla však prehra s Bayernom Mníchov, po ktorej teraz chcú bodovať naplno proti „kohútom“ z Londýna.
Parížania sú v tabuľke LM na piatom mieste s 9 bodmi, Tottenham je desiaty s 8 bodmi. Prvých osem tímov postúpi priamo do osemfinále, tímy na 9. až 24. mieste budú hrať play-off o postup.
Spomenuté kluby absolvujú už druhý vzájomný súťažný duel v tomto ročníku, v auguste v talianskom Udine v súboji o európsky Superpohár sa zrodila remíza 2:2 a hráči PSG triumfovali v penaltovom rozstrele.