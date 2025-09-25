Prečo nevyhral Yamal Zlatú loptu? Je za tým vek, tvrdí šéf La Ligy

Prezident najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy Javier Tebas vyjadril presvedčenie, že Lamine Yamal nezískal ocenenie Zlatá lopta len pre svoj mladý vek, no čoskoro sa stane podľa neho držiteľom tejto prestížnej trofeje. Yamal, ktorý v júli oslávil 18. narodeniny, skončil v pondelok druhý za útočníkom Paríža Saint-Germain Ousmaneom Dembélém.
„Ak by mal viac ako 23 rokov, určite by ju vyhral, ale keďže je mladší, dostal Kopa Trophy,“ povedal Tebas podľa webu televíznej stanice ESPN, odkazujúc na cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov.
Na rozdiel od Tebasa, prezident FC Barcelona Joan Laporta pripisoval rozhodujúci vplyv účinkovaniu v Lige majstrov, ktorú PSG vyhralo prvýkrát v histórii.
Dembélé, ktorý má 28 rokov, strelil 35 gólov v 53 súťažných zápasoch za PSG, pričom s tímom vybojoval treble – Ligu majstrov, Ligue 1 a Coupe de France.
Yamal v minulej sezóne strelil 18 gólov v 55 zápasoch, pričom pomohol Barcelone vyhrať LaLigu, Španielsky superpohár a Copa del Rey, no v semifinále Ligy majstrov prehrala „Barca“ s Interom Miláno. Po prevzatí Kopa Trophy povedal, že musí „pokračovať v práci, aby v budúcnosti vyhral ďalšie ocenenia“.
Mladý talent už prelomil množstvo rekordov, vrátane najmladšieho strelca v histórii LaLigy a najmladšieho hráča na majstrovstvách Európy. Na EURO 2024 získal ocenenie pre najlepšieho mladého hráča a pomohol Španielsku získať titul.
Tebas je presvedčený, že ak Yamal udrží svoju výkonnosť, „nie je pochýb, že vyhrá Zlatú loptu“.