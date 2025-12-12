V Egypte po kritike Salaha prestávajú sledovať zápasy FC Liverpool

V kaviarni v rušnej štvrti Káhiry kedysi sledovali zápasy Liverpoolu plné davy fanúšikov, no po tom, čo Mohamed Salah zostáva na lavičke, jeho egyptskí priaznivci radšej hrajú karty alebo ticho prezerajú novinky v telefónoch, než aby sledovali zápasy „The Reds“.
Salah, jeden z najväčších futbalových hviezd sveta, ostro kritizoval trénera Arneho Slota po tom, čo bol tri stretnutie po sebe na lavičke náhradníkov. Fanúšikovia ho milujú ako „egyptského kráľa“, no Salah povedal, že klub, ktorý nazýva domovom už sedem a pol roka, ho „hodil pod autobus“.
Tento výbuch rozdelil fanúšikov Liverpoolu po celom svete, no v káhirskej kaviarni bolo jasné, na ktorej strane stoja. Utorkový zápas Ligy majstrov proti Interu Miláno prešiel bez povšimnutia.
Salah zápasí s formou
„Samozrejme, že sme nahnevaní,“ povedal Adel Samy, dlhoročný fanúšik Salaha, ktorý si pamätá, ako bola kaviareň vždy plná fanúšikov počas jeho zápasov. V utorok večer sedelo pri stoloch len niekoľko zákazníkov, niektorí hrali karty, iní pozerali do telefónov a sotva sa pozreli na obrazovku.
Fanúšikovia Liverpoolu nedržia stranu Salahovi, v zápase v Miláne skandovali Slotovo meno
Salah, ktorý prišiel do Liverpoolu v roku 2017, pomohol klubu získať dva tituly Premier League, triumf v Lige majstrov a ďalšie trofeje. S 250 gólmi v 420 zápasoch je tretím najlepším strelcom v histórii klubu a pre Egypťanov je najväčším športovým exportom krajiny.
V tejto sezóne však Salah zápasí s formou, strelil len päť gólov v 19 zápasoch a Liverpool vyhral len päť z ostatných 16 súťažných zápasov. V tabuľke Premier League 2025/2026 tak figuruje až na 8. mieste.
Salahov výbuch pripomína odchod Ronalda z ManUnited. Podľa Carraghera to možno zámerne zinscenoval
V káhirskej štvrti Shoubra panuje medzi fanúšikmi sklamanie. Mladý Shady Hany povedal, že „je čas, aby Salah odišiel“. Tréner Slot v pondelok priznal, že nevie, či Salah ešte niekedy bude hrať za Liverpool. Salah má ešte približne 18 mesiacov do vypršania kontraktu, pričom poberá 400-tisíc libier týždenne.
Situáciu sondujú kluby zo Saudskej Arábie
Saudskoarabské kluby už prejavili záujem o jeho angažovanie počas zimného prestupového obdobia. Situáciu údajne sledujú najmä tri kluby – Al-Ittihad, Al-Hilal a Al-Qadsiah. Egyptský športový analytik Hassan Khalafallah však verí, že Salahove motivácie sú iné než peniaze. „Ak by mu išlo len o peniaze, už dávno by prijal ponuky z Perzského zálivu,“ povedal.
Salah sa cíti, akoby skončil pod autobusom. Rooney: Ničí všetko, čo v Liverpoole dokázal
Salahova cesta od dediny Nagrig v delte Nílu až k svetovej sláve na Anfielde inšpirovala milióny. Jeho vzostup je príbehom outsidera, ktorý prešiel cez kluby ako El Mokawloon, FC Bazilej, FC Chelsea a AS Rím, a stal sa jedným z najlepších hráčov Premier League.
„Salah je egyptská hviezda, na ktorú sme všetci hrdí,“ dodal Hany. „Saudská Arábia je o peniazoch, ale Salah si zaslúži viac. Ešte má pred sebou veľa.“