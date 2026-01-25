Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii

Vyjadrenia predsedu koaličnej SNSAndreja Danka, že obvinenie exministerky pôdohospodárstva a členky SNS Gabriely Matečnej slúži na to, aby mu zapchali ústa a nemohol tak hovoriť o kauzách ako Voderady alebo záchrankový tender škodia vládnej koalícii. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
„Keď má nejaký problém, vie nám to povedať do očí. Načo nám dáva odkazy?“ pýta sa Raši. Zároveň Dankove vyjadrenia odmietol. „Takýmito vyjadreniami a takýmito invektívami voči koaličným partnerom zbytočne polarizujeme ešte aj vlastných sympatizantov a podporovateľov,“ skonštatoval Raši.
Dnes je to Grónsko, zajtra to môže byť Kuba, Trump je podľa Danka nevyspytateľným partnerom pre Európu
Podľa predsedu opozičného Progresívneho SlovenskaMichala Šimečku paradoxne a, bohužiaľ, niekedy Danko prejavuje viac racionality ako premiér Robert Fico alebo koaličná strana Hlas. Spomenul pritom napríklad Dankov nesúhlas s prílišným viazaním sa na USA v rámci jadrovej dohody alebo na jeho kritiku transakčnej dane.
Pôvodne pritom podľa Šimečku mala byť racionálnym hlasom v koalícii práve strana Hlas. „Ale vidíme po dvoch rokoch tejto vlády, že ste sa nedokázali vzoprieť žiadnej šialenosti, s ktorou prišla táto vláda,“ povedal Šimečka Rašimu.