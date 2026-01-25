Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii

Paradoxne, Andrej Danko niekedy prejavuje viac racionality ako premiér alebo Hlas, dodal Šimečka.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
SNS: Vyjadrenie k schváleným zákonom
Podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Vyjadrenia predsedu koaličnej SNSAndreja Danka, že obvinenie exministerky pôdohospodárstva a členky SNS Gabriely Matečnej slúži na to, aby mu zapchali ústa a nemohol tak hovoriť o kauzách ako Voderady alebo záchrankový tender škodia vládnej koalícii. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).

Keď má nejaký problém, vie nám to povedať do očí. Načo nám dáva odkazy?“ pýta sa Raši. Zároveň Dankove vyjadrenia odmietol. „Takýmito vyjadreniami a takýmito invektívami voči koaličným partnerom zbytočne polarizujeme ešte aj vlastných sympatizantov a podporovateľov,“ skonštatoval Raši.

Podľa predsedu opozičného Progresívneho SlovenskaMichala Šimečku paradoxne a, bohužiaľ, niekedy Danko prejavuje viac racionality ako premiér Robert Fico alebo koaličná strana Hlas. Spomenul pritom napríklad Dankov nesúhlas s prílišným viazaním sa na USA v rámci jadrovej dohody alebo na jeho kritiku transakčnej dane.

Pôvodne pritom podľa Šimečku mala byť racionálnym hlasom v koalícii práve strana Hlas. „Ale vidíme po dvoch rokoch tejto vlády, že ste sa nedokázali vzoprieť žiadnej šialenosti, s ktorou prišla táto vláda,“ povedal Šimečka Rašimu.

Viac k osobe: Andrej DankoGabriela MatečnáMichal ŠimečkaRichard RašiRobert Fico
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDPS Progresívne SlovenskoSNS Slovenská národná strana
Okruhy tém: Predseda parlamentu Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk