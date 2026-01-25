Fico pôsobí ako opitý strýko. Šimečka sa pýta, či sa premiér už úplne odtrhol od reality – VIDEO

Predseda vlády Robert Fico pôsobí na poslednom zverejnenom videu ako opitý strýko. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičného Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka. Fico vo videu vyzval koaličných partnerov, aby v predvolebnom roku vysadli na bieleho koňa, inak odídu na somárikovi do hlbokej opozície a prípadne do zabudnutia. Opozíciu premiér zase nazval deťmi.
„Toto nemôže byť hodné predsedu vlády SR,“ povedal Šimečka. Zároveň sa pýta, či je premiér ešte v realite, alebo sa od nej úplne odtrhol. „Lebo ľudia dnes na Slovensku trpia. Aj konsolidáciou a drahotou,“ uviedol šéf progresívcov.
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) chcel premiér rečami o bielom koni povedať, že konsolidácia a šetrenie sa zmení na porastové opatrenia. Forma jeho odkazu však podľa Rašiho zbytočne vyvolala polemiky a napätie. „Keď sa dávajú odkazy, majú sa povedať na koaličnej rade,“ skonštatoval Raši.