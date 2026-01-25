Fico pôsobí ako opitý strýko. Šimečka sa pýta, či sa premiér už úplne odtrhol od reality – VIDEO

Fico vo videu vyzval koaličných partnerov, aby v predvolebnom roku vysadli na bieleho koňa, inak odídu na somárikovi do hlbokej opozície a prípadne do zabudnutia.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Fico 1.jpg
Premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Reprofoto: www.facebook.com
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Predseda vlády Robert Fico pôsobí na poslednom zverejnenom videu ako opitý strýko. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičného Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka. Fico vo videu vyzval koaličných partnerov, aby v predvolebnom roku vysadli na bieleho koňa, inak odídu na somárikovi do hlbokej opozície a prípadne do zabudnutia. Opozíciu premiér zase nazval deťmi.

Toto nemôže byť hodné predsedu vlády SR,“ povedal Šimečka. Zároveň sa pýta, či je premiér ešte v realite, alebo sa od nej úplne odtrhol. „Lebo ľudia dnes na Slovensku trpia. Aj konsolidáciou a drahotou,“ uviedol šéf progresívcov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) chcel premiér rečami o bielom koni povedať, že konsolidácia a šetrenie sa zmení na porastové opatrenia. Forma jeho odkazu však podľa Rašiho zbytočne vyvolala polemiky a napätie. „Keď sa dávajú odkazy, majú sa povedať na koaličnej rade,“ skonštatoval Raši.

Viac k osobe: Michal ŠimečkaRichard RašiRobert Fico
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDPS Progresívne Slovensko
Okruhy tém: Predseda parlamentu Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk